Утрачено международное водительское удостоверение: как восстановить документ в 2026 году

Если международное удостоверение потеряно, похищено или повреждено, его можно восстановить. Для этого не нужно повторно сдавать экзамены или проходить обучение – достаточно оформить новый документ в сервисном центре МВД.

Можно ли восстановить международное водительское удостоверение?

Да. Законодательство предусматривает, что в случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения гражданин может получить новый документ.

Фактически процедура восстановления осуществляется по правилам первичной выдачи международного водительского удостоверения.

Куда обращаться

Оформить новое международное удостоверение можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.

Предварительно обращаться именно в тот сервисный центр, где документ был оформлен, не нужно.

Какие документы необходимы

Для получения нового международного водительского удостоверения необходимо лично подать:

заявление (оформляется непосредственно в сервисном центре МВД);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или специальный статус;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

оригинал национального водительского удостоверения;

одну матовую фотографию размером 3,5×4,5 см.

Именно на основании действующего украинского водительского удостоверения оформляется международный документ.

Нужно ли сдавать экзамены

Нет. Если международное удостоверение потеряно или повреждено, повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется.

Также не нужно повторно проходить обучение в автошколе.

На какой срок выдается документ

Новое международное водительское удостоверение выдается сроком до трех лет, но его срок действия не может превышать срок действия украинского водительского удостоверения, на основании которого оно оформлено.

К примеру, если национальное удостоверение действует еще два года, международный документ также выдадут максимум на два года.

Что делать в случае похищения

Если международное удостоверение было похищено в Украине или за границей, в сервисных центрах МВД рекомендуют сообщить об этом правоохранительным органам.

Хотя для оформления нового документа такая справка не обязательна, обращение в полицию поможет официально зафиксировать факт похищения.

Важно помнить

Международное водительское удостоверение не является самостоятельным документом. Оно действительно только вместе с действующим украинским водительским удостоверением.

Поэтому при поездках за границу водитель должен иметь при себе оба документа.

Если срок действия национального удостоверения истек, международное удостоверение также автоматически утрачивает свою силу независимо от указанной в нем даты.

Итог

Утрата международного водительского удостоверения не создает сложных процедур для его восстановления. Достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД с необходимыми документами, после чего будет оформлено новое международное удостоверение без повторной сдачи экзаменов. Главное условие – наличие действующего украинского водительского удостоверения, ведь международный документ действует исключительно вместе с ним.