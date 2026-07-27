Втрачено міжнародне посвідчення водія: як відновити документ у 2026 році

Якщо міжнародне посвідчення втрачено, викрадено або пошкоджено, його можна відновити. Для цього не потрібно повторно складати іспити чи проходити навчання – достатньо оформити новий документ у сервісному центрі МВС.

Чи можна відновити міжнародне посвідчення водія?

Так. Законодавство передбачає, що у разі втрати, викрадення або пошкодження міжнародного посвідчення водія громадянин може отримати новий документ.

Фактично процедура відновлення здійснюється за правилами первинної видачі міжнародного посвідчення водія.

Куди звертатися

Оформити нове міжнародне посвідчення можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Попередньо звертатися саме до того сервісного центру, де документ був оформлений, не потрібно.

Які документи необхідні

Для отримання нового міжнародного посвідчення водія необхідно особисто подати:

заяву (оформлюється безпосередньо у сервісному центрі МВС);

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство чи спеціальний статус;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

оригінал національного посвідчення водія;

одну матову фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см.

Саме на підставі чинного українського посвідчення водія оформлюється міжнародний документ.

Чи потрібно складати іспити

Ні. Якщо міжнародне посвідчення втрачено або пошкоджено, повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно.

Також не потрібно повторно проходити навчання в автошколі.

На який термін видається документ

Нове міжнародне посвідчення водія видається строком до трьох років, але його термін дії не може перевищувати строк дії українського посвідчення водія, на підставі якого воно оформлене.

Наприклад, якщо національне посвідчення чинне ще два роки, міжнародний документ також видадуть максимум на два роки.

Що робити у разі викрадення

Якщо міжнародне посвідчення було викрадено в Україні або за кордоном, у сервісних центрах МВС рекомендують повідомити про це правоохоронні органи.

Хоча для оформлення нового документа така довідка не є обов'язковою, звернення до поліції допоможе офіційно зафіксувати факт викрадення.

Важливо пам'ятати

Міжнародне посвідчення водія не є самостійним документом. Воно дійсне лише разом із чинним українським посвідченням водія.

Тому під час поїздок за кордон водій повинен мати при собі обидва документи.

Якщо строк дії національного посвідчення закінчився, міжнародне посвідчення також автоматично втрачає чинність незалежно від зазначеної у ньому дати.

Підсумок

Втрата міжнародного посвідчення водія не створює складних процедур для його відновлення. Достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру МВС із необхідними документами, після чого буде оформлено нове міжнародне посвідчення без повторного складання іспитів. Головна умова – наявність чинного українського посвідчення водія, адже міжнародний документ діє виключно разом із ним.