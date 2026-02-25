В феврале украинцы перестали покупать новые электромобили

После аномально холодного и частично обесточенного января февраль выглядит более стабильным. Январская статистика рынка новых легковых авто еще имела "хвост" декабрьского ажиотажа с электромобилями. Тогда часть авто купили до Нового года, но поставили на учет уже позже. А вот в феврале этот эффект почти исчез.

По данным AUTO-Consulting, за 20 дней месяца в Украине продано чуть более 3 тысяч новых авто. Это на 15% меньше, чем в прошлом году, и на 2,5% хуже, чем в январе.

Минус 15% - но не для всех

На первый взгляд, падение выглядит тревожно. Однако ключ к пониманию - в структуре продаж.

Доля электромобилей за 20 дней февраля 2026 года составляет лишь 3,5%. Для сравнения, прошлом году этот показатель был 15,6%. Именно эта разница фактически и формирует общий "минус" в статистике.

То есть падение - это следствие отсутствия пикового спроса на электромобили, который мы видели в конце 2025 года. А вот сегмент традиционных бензиновых и дизельных моделей практически не изменился.

Рынок очистился от перекосов

Февраль можно считать "чистым" месяцем без эффекта отложенных регистраций и без ажиотажа из-за налоговых стимулов. Он показывает реальный спрос без перегрева.

Зимние обстрелы и морозы, безусловно, повлияли на логистику и настроение покупателей. Но если смотреть на мейнстрим-сегмент, существенного провала нет. Для большинства дилеров ситуация почти повторяет прошлый год.

Что это означает для весны

Текущие цифры свидетельствуют не о кризисе, а о возвращении к нормализованному рынку. Без искусственной "подпитки" электромобильными стимулами объемы стали более прогнозируемыми.

Впрочем, весна традиционно активизирует спрос. Если макроэкономическая ситуация будет оставаться стабильной, авторынок имеет шанс отыграть часть отставания уже в марте-апреле.

Главный вывод февраля - рынок не обвалился. Он просто вернулся к реальной структуре без электромобильного перекоса.