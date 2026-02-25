У лютому українці перестали купувати нові електромобілі

Після аномально холодного та частково знеструмленого січня лютий виглядає більш стабільним. Січнева статистика ринку нових легкових авто ще мала «хвіст» грудневого ажіотажу з електромобілями. Тоді частину авто купили до Нового року, але поставили на облік вже пізніше. А от у лютому цей ефект майже зник.

За даними AUTO-Consulting, за 20 днів місяця в Україні продано трохи понад 3 тисячі нових авто. Це на 15% менше, ніж торік, і на 2,5% гірше, ніж у січні.

Мінус 15% — але не для всіх

На перший погляд, падіння виглядає тривожно. Проте ключ до розуміння — у структурі продажів.

Частка електромобілів за 20 днів лютого 2026 року становить лише 3,5%. Для порівняння, торік цей показник був 15,6%. Саме ця різниця фактично і формує загальний «мінус» у статистиці.

Тобто падіння — це наслідок відсутності пікового попиту на електромобілі, який ми бачили наприкінці 2025 року. А от сегмент традиційних бензинових і дизельних моделей практично не змінився.

Ринок очистився від перекосів

Лютий можна вважати «чистим» місяцем без ефекту відкладених реєстрацій і без ажіотажу через податкові стимули. Він показує реальний попит без перегріву.

Зимові обстріли та морози, безумовно, вплинули на логістику і настрій покупців. Але якщо дивитися на мейнстрим-сегмент, суттєвого провалу немає. Для більшості дилерів ситуація майже повторює минулий рік.

Що це означає для весни

Поточні цифри свідчать не про кризу, а про повернення до нормалізованого ринку. Без штучного «підживлення» електромобільними стимулами обсяги стали більш прогнозованими.

Втім, весна традиційно активізує попит. Якщо макроекономічна ситуація залишатиметься стабільною, авторинок має шанс відіграти частину відставання вже у березні-квітні.

Головний висновок лютого — ринок не обвалився. Він просто повернувся до реальної структури без електромобільного перекосу.