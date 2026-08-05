В каком сервисном центре МВД можно оформить именные номера

Владельцы автомобилей, заказавших индивидуальные номерные знаки (ИНЗ), могут закрепить их за транспортным средством в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где они были изготовлены или где проживает владелец. Такой принцип экстерриториальности предусмотрен постановлением КМУ №1388.

Как заказать индивидуальные номерные знаки

Оформить заказ можно двумя способами:

онлайн через Кабинет водителя;

лично в любом сервисном центре МВД.

После согласования макета и оплаты изготовления комплекта длится до 42 дней:

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до 12 рабочих дней - в подтверждение оплаты и оформления документов;

до 30 календарных дней – на изготовление номерных знаков.

Как получить готовый комплект

При оформлении заказа онлайн автовладелец может выбрать:

самовывоз;

доставку почтовым оператором.

Если заказ оформлялся в сервисном центре МВД, комплект выдается в управлении стандартизации ГСЦ МВД лично владельцу или уполномоченному представителю.

Закрепление номерных знаков

После получения индивидуальных номерных знаков владелец имеет 10 дней, чтобы официально закрепить их за автомобилем.

Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, где будет проведена перерегистрация транспортного средства и будет внесена соответствующая информация в реестр.

После процедуры владелец получает новое свидетельство о регистрации, где указываются присвоенные индивидуальные номерные знаки.

Что важно знать

Индивидуальные номерные знаки являются дополнительными, а не основными.

Номерные знаки, полученные при государственной регистрации автомобиля, остаются закрепленными за транспортным средством и должны храниться.

За пределы подконтрольной украинским властям территории можно выезжать только со стандартными государственными номерными знаками.

Благодаря принципу экстерриториальности автовладельцам не нужно возвращаться в регион, где они оформляли заказ. Все необходимые регистрационные действия можно выполнить в любом сервисном центре МВД, независимо от места проживания или заказа услуги.