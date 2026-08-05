В якому сервісному центрі МВС можна оформити іменні номери

Власники автомобілів, які замовили індивідуальні номерні знаки (ІНЗ), можуть закріпити їх за транспортним засобом у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де вони були виготовлені або де проживає власник. Такий принцип екстериторіальності передбачений постановою КМУ №1388.

Як замовити індивідуальні номерні знаки

Оформити замовлення можна двома способами:

онлайн через Кабінет водія;

особисто в будь-якому сервісному центрі МВС.

Після погодження макета та оплати виготовлення комплекту триває до 42 днів:

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до 12 робочих днів — на підтвердження оплати та оформлення документів;

до 30 календарних днів — на виготовлення номерних знаків.

Як отримати готовий комплект

При оформленні замовлення онлайн автовласник може обрати:

самовивіз;

доставку поштовим оператором.

Якщо замовлення оформлювалося у сервісному центрі МВС, комплект видається в управлінні стандартизації ГСЦ МВС особисто власнику або його уповноваженому представнику.

Закріплення номерних знаків

Після отримання індивідуальних номерних знаків власник має 10 днів, щоб офіційно закріпити їх за автомобілем.

Для цього необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, де проведуть перереєстрацію транспортного засобу та внесуть відповідні відомості до реєстру.

Після процедури власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію, у якому зазначаються присвоєні індивідуальні номерні знаки.

Що важливо знати

Індивідуальні номерні знаки є додатковими, а не основними.

Номерні знаки, отримані під час державної реєстрації автомобіля, залишаються закріпленими за транспортним засобом і повинні зберігатися.

За межі підконтрольної українській владі території можна виїжджати лише зі стандартними державними номерними знаками.

Завдяки принципу екстериторіальності автовласникам не потрібно повертатися до регіону, де вони оформлювали замовлення. Усі необхідні реєстраційні дії можна виконати в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання чи замовлення послуги.