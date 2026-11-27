26 ноября автомобильный холдинг GM Group открыл дилерский центр Renault "Фаворит Авто Киев" в Киеве на Большой Кольцевой, 4.

Автосалон начал строиться перед войной, но впоследствии доработан специально с учетом требований военного времени.

Самое интересное– под землей

Снаружи новый автоцентр кажется относительно небольшим. Площадь шоурума составляет 300 квадратных метров, здесь одновременно можно разместить девять автомобилей. Общая площадь комплекса составляет 4850 квадратных метров.

Сервисные помещения расположены под землей. Высота потолков позволяет обслуживать на подъемниках даже крупные коммерческие фургоны Renault Master.

Станция имеет 17 основных ремонтных постов и еще два поста экспресс-сервиса. Предусмотрены собственный малярно-кузовной цех, автомойка, детейлинг и шинная гостиница. Многоуровневый паркинг площадью 1740 квадратных метров позволяет хранить автомобили в защищенных от обломков помещениях.

Автосалон, который не боится блекаутов

Для автономной работы комплекс оборудовали солнечной электростанцией, накопителями электроэнергии, генератором и зарядными станциями. Также предусмотрены современные системы вентиляции, климат-контроля и пожаротушения.

Это позволяет центру работать даже при длительных отключениях электроэнергии. А при воздушных тревогах клиенты могут воспользоваться обустроенным укрытием.

При этом дилерский центр отвечает новой глобальной концепции оформления Renault new'R Store. Она подразумевает полуоткрытые офисы менеджеров, отдельную зону выдачи новых автомобилей, комфортную лаунж-зону и кафе.

“ Это самый лучший автосалон Renault, который я видел за свою 25-летнюю карьеру в концерне Renault” ,– говорит Даниель Филипп, генеральный директор Рено в Украине.

Интересно, что первый дилерский центр предварительной концепции Renault Store открылся в Украине еще в 2018 году. Тогда главной задачей было обеспечение комфорта клиентов. Теперь к нему добавились энергонезависимость и безопасность.

Инвестиции во время войны

"Никто так не верит в победу, как тот, кто строит собственный дом во время войны",– отметил владелец GM Group Михаил Гвоздев.

Холдинг работает на украинском автомобильном рынке уже 30 лет, из которых 20 лет сотрудничает с Renault. GM Group объединяет 17 дилерских центров десяти автомобильных брендов в семи регионах Украины. Открытие нового комплекса обеспечило создание 44 рабочих мест.

Расширение дилерской сети является частью стратегии развития Renault в Украине, которая также подразумевает активное обновление модельного ряда.

Символично, что главным событием в открытии автоцентра стала украинская премьера нового кроссовера Renault Boreal. Его продажи стартовали 27 ноября, а цена новинки в Украине составляет от 1 231 900 гривен.