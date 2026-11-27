26 листопада автомобільний холдинг GM Group відкрив дилерський центр Renault "Фаворит Авто Київ" у Києві на Великій Кільцевій, 4.

Це перший автосалон, який почали проєктувати до війни, але потім переробили спеціально з урахуванням вимог воєнного часу.

Найцікавіше – під землею

Ззовні новий автоцентр здається відносно невеликим. Площа шоуруму становить 300 квадратних метрів, тут одночасно можна розмістити дев'ять автомобілів. Однак загальна площа комплексу сягає 4850 квадратних метрів.

Сервісні приміщення розташовані під землею. Висота стелі дозволяє обслуговувати на підйомниках навіть великі комерційні фургони Renault Master.

Станція має 17 основних ремонтних постів та ще два пости експрес-сервісу. Передбачено власний малярно-кузовний цех, автомийку, детейлінг та шинний готель. Багаторівневий паркінг площею 1740 квадратних метрів дозволяє зберігати автомобілі у захищених від уламків приміщеннях.

Автосалон, який не боїться блекаутів

Для автономної роботи комплекс обладнали сонячною електростанцією, накопичувачами електроенергії, генератором та зарядними станціями. Також передбачені сучасні системи вентиляції, клімат-контролю та пожежогасіння.

Це дозволяє центру працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії. А під час повітряних тривог клієнти можуть скористатися облаштованим укриттям.

При цьому дилерський центр відповідає новій глобальній концепції оформлення Renault new’R Store. Вона передбачає напіввідкриті офіси менеджерів, окрему зону видачі нових автомобілів, комфортну лаунж-зону та кафе.

“Це найкращий автосалон Renault, який я бачив за свою 25-річну карʼєру в концерні Renault”, – говорить Данієль Філіп, генеральний директор Рено в Україні.

Цікаво, що перший дилерський центр попередньої концепції Renault Store відкрився в Україні ще у 2018 році. Тоді головним завданням було забезпечення комфорту клієнтів. Тепер до нього додалися енергонезалежність та безпека.

Інвестиції під час війни

"Ніхто так не вірить в перемогу, як той, хто будує власний дім під час війни", – зазначив власник GM Group Михайло Гвоздьов.

Холдинг працює на українському автомобільному ринку вже 30 років, з яких 20 років співпрацює з Renault. Наразі GM Group об'єднує 17 дилерських центрів десяти автомобільних брендів у семи регіонах України. Відкриття нового комплексу забезпечило створення 44 робочих місць.

Розширення дилерської мережі є частиною стратегії розвитку Renault в Україні, яка також передбачає активне оновлення модельного ряду.

Символічно, що головною подією відкриття автоцентру стала українська прем'єра нового кросовера Renault Boreal. Його продажі стартували 27 листопада, а ціна новинки в Україні становить від 1 231 900 гривень.