В Киеве показали BMW M3 E46 в идеальном состоянии

В Киеве сфотографировали хорошо сохранившийся BMW M3 E46 Coupe 2004 года выпуска. Спортивное купе сохранило заводской цвет Laguna Seca Blue, шестицилиндровый атмосферный двигатель S54 и механическую коробку передач. Фотографии автомобиля опубликовал topgir.com.ua.

Один из лучших M3 в истории BMW

BMW M3 поколения E46 считается одной из самых удачных моделей подразделения BMW M. Автомобиль оснащен рядным атмосферным шестицилиндровым двигателем S54 объемом 3,2 литра.

Силовой агрегат развивает 343 л. и 365 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой Getrag 420G.

С места до 100 км/ч спорткар ускоряется за 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

Основные характеристики BMW M3 E46

двигатель - бензиновый, 3,2 л, рядный 6-цилиндровый;

мощность - 343 л.с.;

крутящий момент - 365 Нм;

коробка передач - 6-ступенчатая механическая.;

разгон 0-100 км/ч - 5,2 с;

максимальная скорость – 280 км/ч.

Laguna Seca Blue – один из самых известных цветов M3

Представленный в Киеве автомобиль окрашен в фирменный оттенок Laguna Seca Blue, ставший одним из символов BMW M3 E46. Именно этот цвет чаще всего ассоциируется с моделью среди коллекционеров и поклонников марки.

Не менее ценна и механическая коробка передач, ведь именно такие версии сегодня пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке.

Выпущено менее 55 тысяч купе

BMW производила M3 E46 в кузове купе с 2000 по 2006 год. За это время было произведено 54 750 автомобилей.

Из них 30 244 экземпляра получили шестиступенчатую механическую коробку передач. Именно к этой модификации относится автомобиль, который недавно был замечен на дорогах столицы.

Сегодня BMW M3 E46 с небольшим пробегом, заводским состоянием и механической трансмиссией считается одним из самых ценных современных классических спорткаров BMW, а цены хорошо сохраненные экземпляры продолжают расти.