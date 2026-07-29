У Києві показали BMW M3 E46 в ідеальному стані

У Києві сфотографували добре збережений BMW M3 E46 Coupe 2004 року випуску. Спортивне купе зберегло заводський колір Laguna Seca Blue, атмосферний шестициліндровий двигун S54 та механічну коробку передач. Світлини автомобіля опублікував topgir.com.ua.

Один із найкращих M3 в історії BMW

BMW M3 покоління E46 вважається однією з найвдаліших моделей підрозділу BMW M. Автомобіль оснащений атмосферним рядним шестициліндровим двигуном S54 об'ємом 3,2 літра.

Силовий агрегат розвиває 343 к.с. та 365 Нм крутного моменту і працює в парі із шестиступеневою механічною коробкою передач Getrag 420G.

З місця до 100 км/год спорткар прискорюється за 5,2 секунди, а максимальна швидкість становить 280 км/год.

Основні характеристики BMW M3 E46

двигун — бензиновий, 3,2 л, рядний 6-циліндровий;

потужність — 343 к.с.;

крутний момент — 365 Нм;

коробка передач — 6-ступенева механічна;

розгін 0-100 км/год — 5,2 с;

максимальна швидкість — 280 км/год.

Laguna Seca Blue — один із найвідоміших кольорів M3

Представлений у Києві автомобіль пофарбований у фірмовий відтінок Laguna Seca Blue, який став одним із символів BMW M3 E46. Саме цей колір найчастіше асоціюють із моделлю серед колекціонерів та шанувальників марки.

Не менш цінною є й механічна коробка передач, адже саме такі версії сьогодні мають найбільший попит на вторинному ринку.

Випущено менш як 55 тисяч купе

BMW виробляла M3 E46 у кузові купе з 2000 по 2006 рік. За цей час було випущено 54 750 автомобілів.

Із них 30 244 екземпляри отримали шестиступеневу механічну коробку передач. Саме до цієї модифікації належить автомобіль, який нещодавно помітили на дорогах столиці.

Сьогодні BMW M3 E46 із невеликим пробігом, заводським станом та механічною трансмісією вважається одним із найцінніших сучасних класичних спорткарів BMW, а ціни на добре збережені екземпляри продовжують зростати.