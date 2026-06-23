Збережений Volkswagen Golf GTI продають за шалені гроші

На українському вторинному ринку з'явився доволі рідкісний екземпляр — спортивний хетчбек Volkswagen Golf GTI 2014 року випуску з пробігом лише 13 тисяч кілометрів. За автомобіль просять 23 800 доларів США, пише topgir.com.ua.

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Чим цікавий цей автомобіль

Для 12-річного Golf GTI такий пробіг є надзвичайно низьким. Більшість аналогічних автомобілів в Україні мають на одометрі від 120 до 250 тисяч кілометрів і більше. Проте і ціна у них значно нижча.

За інформацією продавця:

Автомобіль мав лише двох власників.

Остання перереєстрація відбулася 10 квітня 2026 року.

Машина збереглася в дуже хорошому стані.

Кузов позиціонується як “капсула часу”.

Версія Performance та пакет ABT

Це не звичайний GTI, а виконання Performance, яке передбачає покращені характеристики та оснащення. Автомобіль також отримав пакет доопрацювань від німецького тюнінг-ательє ABT Sportsline.

Серед особливостей:

Двигун 2.0 TSI.

Потужність 245 к.с.

Автоматична коробка передач DSG.

Двигун, за словами продавця, залишився без додаткового форсування.

Наскільки виправдана ціна

23,8 тис. доларів за Golf GTI 2014 року виглядає надто дорого порівняно зі звичайними екземплярами цього покоління. Проте тут покупець фактично платить за:

дуже малий пробіг;

колекційний стан;

рідкісну версію Performance;

пакет ABT;

потенційну інвестиційну цінність.

Для звичайного щоденного використання на ринку можна знайти Golf GTI VII значно дешевше. Але для колекціонерів та шанувальників моделі такий автомобіль справді може становити інтерес.

Цікавий контекст

Останнім часом в Україні все частіше з'являються автомобілі-”капсули часу” з мінімальними пробігами. Нещодавно також продавали:

Skoda Octavia Tour 2008 року з пробігом 36 тис. км;

Chevrolet Corvette C6 2008 року з пробігом 101 км.

Golf GTI з пробігом 13 тисяч кілометрів продовжує цю тенденцію рідкісних автомобілів, які збереглися майже в заводському стані.