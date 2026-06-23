Сохранившийся Volkswagen Golf GTI продают за баснословные деньги

На украинском вторичном рынке появился довольно редкий экземпляр — спортивный хэтчбек Volkswagen Golf GTI 2014 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч километров. За автомобиль просят 23 800 долларов США, пишет topgir.com.ua.

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Чем интересен этот автомобиль

Для 12-летнего Golf GTI такой пробег является чрезвычайно низким. Большинство аналогичных автомобилей в Украине имеют на одометре от 120 до 250 тысяч километров и более. Однако и цена у них значительно ниже.

По информации продавца:

У автомобиля было всего два владельца.

Последняя перерегистрация состоялась 10 апреля 2026 года.

Машина сохранилась в очень хорошем состоянии.

Кузов позиционируется как « “» — «капсула времени»”.

Версия Performance и пакет ABT

Это не обычный GTI, а версия Performance, которая отличается улучшенными характеристиками и оснащением. Автомобиль также получил пакет доработок от немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.

Среди особенностей:

Двигатель 2.0 TSI.

Мощность 245 к.с.

Автоматическая коробка передач DSG.

Двигатель, по словам продавца, остался без дополнительного форсирования.

Насколько оправдана цена

23,8 тыс. долларов за Golf GTI 2014 года выглядит слишком дорого по сравнению с обычными экземплярами этого поколения. Однако здесь покупатель фактически платит за:

очень небольшой пробег;

коллекционное состояние;

редкую версию Performance;

пакет ABT;

потенциальную инвестиционную ценность.

Для обычного повседневного использования на рынке можно найти Golf GTI VII значительно дешевле. Но для коллекционеров и поклонников модели такой автомобиль действительно может представлять интерес.

Интересный контекст

В последнее время в Украине всё чаще появляются автомобили-«капсулы времени» с минимальным пробегом. Недавно также продавали:

Skoda Octavia Tour 2008 года с пробегом 36 тыс. км;

Chevrolet Corvette C6 2008 года с пробегом 101 км.

Golf GTI с пробегом 13 тысяч километров продолжает эту тенденцию редких автомобилей, сохранившихся почти в заводском состоянии.