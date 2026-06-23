Сохранившийся Volkswagen Golf GTI продают за баснословные деньги

Volkswagen Golf GTI
На украинском вторичном рынке появился довольно редкий экземпляр — спортивный хэтчбек Volkswagen Golf GTI 2014 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч километров. За автомобиль просят 23 800 долларов США, пишет topgir.com.ua.
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Чем интересен этот автомобиль
Для 12-летнего Golf GTI такой пробег является чрезвычайно низким. Большинство аналогичных автомобилей в Украине имеют на одометре от 120 до 250 тысяч километров и более. Однако и цена у них значительно ниже.
По информации продавца:
- У автомобиля было всего два владельца.
- Последняя перерегистрация состоялась 10 апреля 2026 года.
- Машина сохранилась в очень хорошем состоянии.
- Кузов позиционируется как « “» — «капсула времени»”.
- Версия Performance и пакет ABT
Это не обычный GTI, а версия Performance, которая отличается улучшенными характеристиками и оснащением. Автомобиль также получил пакет доработок от немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Среди особенностей:
- Двигатель 2.0 TSI.
- Мощность 245 к.с.
- Автоматическая коробка передач DSG.
- Двигатель, по словам продавца, остался без дополнительного форсирования.
Насколько оправдана цена
23,8 тыс. долларов за Golf GTI 2014 года выглядит слишком дорого по сравнению с обычными экземплярами этого поколения. Однако здесь покупатель фактически платит за:
- очень небольшой пробег;
- коллекционное состояние;
- редкую версию Performance;
- пакет ABT;
- потенциальную инвестиционную ценность.
Для обычного повседневного использования на рынке можно найти Golf GTI VII значительно дешевле. Но для коллекционеров и поклонников модели такой автомобиль действительно может представлять интерес.
Интересный контекст
В последнее время в Украине всё чаще появляются автомобили-«капсулы времени» с минимальным пробегом. Недавно также продавали:
- Skoda Octavia Tour 2008 года с пробегом 36 тыс. км;
- Chevrolet Corvette C6 2008 года с пробегом 101 км.
Golf GTI с пробегом 13 тысяч километров продолжает эту тенденцию редких автомобилей, сохранившихся почти в заводском состоянии.