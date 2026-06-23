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Сохранившийся Volkswagen Golf GTI продают за баснословные деньги

В Хмельницком продается Volkswagen Golf GTI, которому уже двенадцать лет, с пробегом всего 13 тыс. км. Цена значительно выше рыночной.
12-летний Volkswagen Golf GTI продают за баснословные деньги

Volkswagen Golf GTI

Евгений Гудущан
logo23 июня, 15:51
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На украинском вторичном рынке появился довольно редкий экземпляр — спортивный хэтчбек Volkswagen Golf GTI 2014 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч километров. За автомобиль просят 23 800 долларов США, пишет topgir.com.ua.

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Чем интересен этот автомобиль

Для 12-летнего Golf GTI такой пробег является чрезвычайно низким. Большинство аналогичных автомобилей в Украине имеют на одометре от 120 до 250 тысяч километров и более. Однако и цена у них значительно ниже.

По информации продавца:

  • У автомобиля было всего два владельца.
  • Последняя перерегистрация состоялась 10 апреля 2026 года.
  • Машина сохранилась в очень хорошем состоянии.
  • Кузов позиционируется как « “» — «капсула времени»”.
  • Версия Performance и пакет ABT

Это не обычный GTI, а версия Performance, которая отличается улучшенными характеристиками и оснащением. Автомобиль также получил пакет доработок от немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.

Среди особенностей:

  • Двигатель 2.0 TSI.
  • Мощность 245 к.с.
  • Автоматическая коробка передач DSG.
  • Двигатель, по словам продавца, остался без дополнительного форсирования.

Насколько оправдана цена

23,8 тыс. долларов за Golf GTI 2014 года выглядит слишком дорого по сравнению с обычными экземплярами этого поколения. Однако здесь покупатель фактически платит за:

  • очень небольшой пробег;
  • коллекционное состояние;
  • редкую версию Performance;
  • пакет ABT;
  • потенциальную инвестиционную ценность.

Для обычного повседневного использования на рынке можно найти Golf GTI VII значительно дешевле. Но для коллекционеров и поклонников модели такой автомобиль действительно может представлять интерес.

Интересный контекст

В последнее время в Украине всё чаще появляются автомобили-«капсулы времени» с минимальным пробегом. Недавно также продавали:

Golf GTI с пробегом 13 тысяч километров продолжает эту тенденцию редких автомобилей, сохранившихся почти в заводском состоянии.

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