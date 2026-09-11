В Киеве продают 200-сильный раллийный Citroen Xsara

О появлении интересного лота на украинском вторичном рынке сообщает издание ТопЖир. На платформе AUTO.RIA появилось объявление о продаже красного Citroen Xsara первого поколения, превращенного в настоящий боевой снаряд для автоспорта. Машина оценена в 398542 гривны, что эквивалентно 8900 долларам.

Для тех, кто хочет попробовать свои силы в любительском или профессиональном автоспорте, это готовое решение "под ключ". Вместо того чтобы месяцами строить проект с нуля, тратя время на поиск запчастей и мастеров, вы получаете автомобиль, который уже можно заявлять в дисциплины Time Attack, горные гонки или классическое ралли.

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Под капотом хэтчбека работает 2,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 200 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка. Салон полностью раздет ради снижения веса, внутри вварен спортивный каркас безопасности и смонтирована система пожаротушения– обязательные атрибуты для допуска к официальным состязаниям. В объявлении указан пробег всего 1 тысяча километров, что, вероятнее всего, означает дистанцию, пройденную агрегатами уже после спортивной подготовки.

Самое интересное в этом предложении– комплектация. Вместе с машиной продавец отдает дополнительный двигатель, запасная кулачковая коробка передач и большой набор других специфических запчастей. Учитывая, что в автоспорте техника работает на грани возможностей, такой запас значительно сэкономит деньги новому владельцу после первых серьезных заездов. Последняя перерегистрация эта Citroen прошел 7 мая 2025 года, так что с документами машина должна быть в полном порядке.