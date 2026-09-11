В Києві продають 200-сильний ралійний Citroen Xsara

Про появу цікавого лота на українському вторинному ринку повідомляє видання ТопЖир. На платформі AUTO.RIA з'явилося оголошення про продаж червоного Citroen Xsara першого покоління, який перетворили на справжній бойовий снаряд для автоспорту. Машина оцінена у 398 542 гривні, що еквівалентно 8900 доларам.

Для тих, хто хоче спробувати свої сили в аматорському чи професійному автоспорті, це готове рішення "під ключ". Замість того, щоб місяцями будувати проєкт з нуля, витрачаючи час на пошук запчастин та майстрів, ви отримуєте автомобіль, який вже можна заявляти у дисципліни Time Attack, гірські перегони або класичне ралі.

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Під капотом хетчбека працює 2,0-літровий бензиновий двигун, який видає 200 кінських сил. У парі з ним працює механічна коробка передач. Салон повністю роздягнений заради зниження ваги, всередині вварено спортивний каркас безпеки та змонтовано систему пожежогасіння – обов'язкові атрибути для допуску до офіційних змагань. В оголошенні вказано пробіг лише 1 тисяча кілометрів, що, найімовірніше, означає дистанцію, пройдену агрегатами вже після спортивної підготовки.

Найцікавіше в цій пропозиції – комплектація. Разом із машиною продавець віддає додатковий двигун, запасну кулачкову коробку передач та великий набір інших специфічних запчастин. Враховуючи, що в автоспорті техніка працює на межі можливостей, такий запас суттєво зекономить гроші новому власнику після перших серйозних заїздів. Останню перереєстрацію цей Citroen пройшов 7 травня 2025 року, тож з документами машина має бути в повному порядку.