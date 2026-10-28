В Киеве установили верхний предел удорожания такси во время тревог

Кабинет Министров Украины сообщил, что Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту вместе с Министерством экономики и окружающей среды подписали соответствующий меморандум из Bolt, Uklon, Uber и Opti.

Новые правила касаются Киева в периоды, когда воздушная тревога, остановка метро, перекрытие мостов или другие чрезвычайные обстоятельства резко увеличивают спрос на автомобили.

Если поездка стоила 200 грн, во время тревоги будет максимум 350 грн.

Главное правило меморандума касается динамического ценообразования, используемого сервисами, когда заказов становится значительно больше, чем свободных водителей.

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Прибавка не должна превышать 75% от базовой стоимости поездки. Если в обычных условиях маршрут стоит 200 грн, рекомендованная цена при действии специального режима составит максимум 350 грн. Для поездки с базовой ценой 300 грн верхний предел составит 525 грн.

Это заметное изменение по сравнению с ситуациями, которые Киев уже переживал в масштабных тревогах и остановке общественного транспорта. В январе 2026 г. во время одной из таких ситуаций стоимость отдельных поездок в столице доходила до 1900-2500 грн, поскольку спрос резко рос, а количество доступных автомобилей сокращалось.

Ограничение будет работать не только во время самой тревоги

Специальный режим начинает действовать с момента объявления красного уровня воздушной тревоги, если из-за него останавливается метрополитен или нарушается работа городского транспорта.

После отбоя ограничение не будет исчезать сразу, ведь именно в первые часы после открытия метро и мостов множество людей одновременно пытаются добраться домой.

Поэтому специальные условия будут сохраняться по меньшей мере в течение двух часов после отбоя или дольше, если общественный транспорт и движение по мостам еще не вернулись в нормальный режим.

Auto24 раньше рассказывал о возобновлении круглосуточной работы такси в Киеве, когда из-за сложной ситуации в энергетике горожанам разрешили пользоваться такими сервисами даже в ночное время.

В Uklon можно будет заплатить больше добровольно

В случае Uklon есть важный нюанс, ведь сервис позволяет пассажиру самостоятельно менять предложенную цену поездки.

При специальном режиме приложение будет рекомендовать сумму не выше 1,75 базового тарифа. В то же время, если пользователю нужно уехать срочно и он хочет сделать заказ более привлекательным для водителей, цену можно будет поднять вручную до коэффициента 2.

К примеру, если обычная поездка стоит 200 грн, автоматически приложение предложит максимум 350 грн, но сам пользователь по желанию сможет увеличить ставку до 400 грн.

Возможность пассажира влиять на стоимость заказа для украинского рынка уже не нова. Auto24 раньше писал об эксперименте Bolt в Киеве, где пассажир может предложить собственную цену за поездку, а водитель согласится с ней или сделать встречное предложение.

Почему цены на такси вообще так резко растут

При обычной работе сервисы типа Bolt, Uklon и Uber используют динамическое ценообразование. Когда заказов много, а свободных водителей мало, алгоритм повышает цену, чтобы часть пассажиров отложила поездку, а более высокая оплата мотивировала больше водителей выехать на линию.

Во время воздушной тревоги в Киеве этот баланс может изменяться очень резко. Метрополитен частично останавливается, движение через мосты усложняется, GPS может работать некорректно, а часть водителей вообще прекращает принимать заказы из-за риска безопасности.

Одновременно тысячи людей ищут альтернативный транспорт, поэтому система получает резкий скачок спроса при меньшем количестве доступных машин. При обычной логике динамического ценообразования именно это и приводит к очень высоким коэффициентам.

Это не государственный тариф на такси

Важный нюанс состоит в том, что правительство не устанавливает для Bolt, Uklon, Uber и Opti фиксированную стоимость километра и не вводит государственный тариф на перевозку.

Меморандум является добровольной договоренностью между государством и цифровыми платформами по поводу алгоритмов в чрезвычайных ситуациях. Компании сохраняют собственные базовые тарифы, разные классы автомобилей и другие составляющие ценообразования, но соглашаются ограничивать именно пиковую динамическую прибавку.

К инициативе могут присоединиться другие операторы перевозок.

Что изменится для водителей такси

Для водителя ограничение динамического коэффициента может означать, что при резком дефиците машин стоимость заказа не будет расти так сильно, как раньше.

Именно поэтому Uklon оставили возможность пассажиру добровольно поднять цену до двойной базовой. По логике компании это позволяет срочному заказу оставаться более привлекательным для водителя, который в данный момент работает при сложных условиях, с проблемами GPS, пробками и повышенными рисками безопасности.

При этом реформа самого рынка такси в Украине - это отдельный процесс. Auto24 подробно рассказывал о предстоящих изменениях правил работы Bolt, Uklon и Uber., которые будут касаться легализации водителей, налогов, страхования и ответственности цифровых платформ.

Сервисы могут передавать городу данные о пиковом спросе

Меморандум предусматривает еще один интересный элемент: по возможности, сервисы будут предоставлять обобщенную информацию о местах, где во время транспортных сбоев возникает наибольший спрос на автомобили.

Такие данные могут помочь городу лучше планировать работу наземного транспорта, определять наиболее проблемные направления и понимать, где после закрытия метро образуется наибольший дефицит перевозок.

При этом речь идет именно об обобщенной информации, а не о передаче персональных маршрутов отдельных пассажиров.

Такси постепенно становится частью резервной транспортной системы города

В последние годы роль сервисов вызова автомобилей в Киеве заметно изменилась. Если раньше это была преимущественно альтернатива общественному транспорту, то при масштабных тревогах, энергетических проблемах или остановке метро такси фактически становится одним из резервных способов передвижения по городу.

Этим объясняются и решения о работе сервисов в ночное время, и нынешняя договоренность о ценовых ограничениях, и технологических экспериментах самих компаний. К примеру, Auto24 рассказывал о первом в Украине тестировании Uklon автомобиля с дистанционным управлением, которое компания рассматривает как одно из будущих направлений развития городской мобильности.

Новая договоренность с государством решает более приземленную проблему: поездка во время транспортного коллапса не должна за несколько минут дорожать в несколько раз только из-за работы алгоритма.