У Києві встановили верхню межу подорожчання таксі під час тривог

Кабінет Міністрів України повідомив, що Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту разом із Міністерством економіки та довкілля підписали відповідний меморандум із Bolt, Uklon, Uber та Opti.

Нові правила стосуються Києва у періоди, коли повітряна тривога, зупинка метро, перекриття мостів або інші надзвичайні обставини різко збільшують попит на автомобілі.

Якщо поїздка коштувала 200 грн, під час тривоги буде максимум 350 грн

Головне правило меморандуму стосується динамічного ціноутворення, яке сервіси використовують, коли замовлень стає значно більше, ніж вільних водіїв.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Надбавка не повинна перевищувати 75% від базової вартості поїздки. Якщо за звичайних умов маршрут коштує 200 грн, рекомендована ціна під час дії спеціального режиму становитиме максимум 350 грн. Для поїздки з базовою ціною 300 грн верхня межа становитиме 525 грн.

Це помітна зміна порівняно із ситуаціями, які Київ уже переживав під час масштабних тривог та зупинки громадського транспорту. У січні 2026 року під час однієї з таких ситуацій вартість окремих поїздок у столиці доходила до 1900-2500 грн, оскільки попит різко зростав, а кількість доступних автомобілів скорочувалася.

Обмеження працюватиме не лише під час самої тривоги

Спеціальний режим починає діяти з моменту оголошення червоного рівня повітряної тривоги, якщо через нього зупиняється метрополітен або суттєво порушується робота міського транспорту.

Після відбою обмеження не зникатиме одразу, адже саме в перші години після відкриття метро та мостів велика кількість людей одночасно намагається дістатися додому.

Тому спеціальні умови зберігатимуться щонайменше протягом двох годин після відбою або довше, якщо громадський транспорт і рух мостами ще не повернулися до нормального режиму.

Auto24 раніше розповідав про відновлення цілодобової роботи таксі у Києві, коли через складну ситуацію в енергетиці містянам дозволили користуватися такими сервісами навіть у нічний час.

В Uklon можна буде заплатити більше добровільно

У випадку Uklon є важливий нюанс, адже сервіс уже дозволяє пасажиру самостійно змінювати запропоновану ціну поїздки.

Під час спеціального режиму застосунок рекомендуватиме суму не вище 1,75 базового тарифу. Водночас, якщо користувачеві потрібно виїхати терміново і він хоче зробити замовлення привабливішим для водіїв, ціну можна буде вручну підняти до коефіцієнта 2.

Наприклад, якщо звичайна поїздка коштує 200 грн, автоматично застосунок запропонує максимум 350 грн, але сам користувач за бажанням зможе збільшити ставку до 400 грн.

Можливість пасажиру впливати на вартість замовлення для українського ринку вже не нова. Auto24 раніше писав про експеримент Bolt у Києві, де пасажир може запропонувати власну ціну за поїздку, а водій погодиться з нею або зробити зустрічну пропозицію.

Чому ціни на таксі взагалі так різко зростають

Під час звичайної роботи сервіси на кшталт Bolt, Uklon та Uber використовують динамічне ціноутворення. Коли замовлень багато, а вільних водіїв мало, алгоритм підвищує ціну, щоб частина пасажирів відклала поїздку, а більш висока оплата мотивувала більше водіїв виїхати на лінію.

Під час повітряної тривоги в Києві цей баланс може змінюватися дуже різко. Метрополітен частково зупиняється, рух через мости ускладнюється, GPS може працювати некоректно, а частина водіїв узагалі припиняє приймати замовлення через безпекові ризики.

Одночасно тисячі людей шукають альтернативний транспорт, тому система отримує різкий стрибок попиту при меншій кількості доступних машин. За звичайної логіки динамічного ціноутворення саме це і призводить до дуже високих коефіцієнтів.

Це не державний тариф на таксі

Важливий нюанс полягає в тому, що уряд не встановлює для Bolt, Uklon, Uber та Opti фіксовану вартість кілометра і не вводить державний тариф на перевезення.

Меморандум є добровільною домовленістю між державою та цифровими платформами щодо поведінки алгоритмів у надзвичайних ситуаціях. Компанії зберігають власні базові тарифи, різні класи автомобілів та інші складові ціноутворення, але погоджуються обмежувати саме пікову динамічну надбавку.

До ініціативи також можуть приєднатися інші оператори перевезень.

Що зміниться для водіїв таксі

Для водія обмеження динамічного коефіцієнта може означати, що під час різкого дефіциту машин вартість замовлення не зростатиме так сильно, як раніше.

Саме тому для Uklon залишили можливість пасажиру добровільно підняти ціну до подвійної базової. За логікою компанії це дає змогу терміновому замовленню залишатися привабливішим для водія, який у цей момент працює за складних умов, із проблемами GPS, заторами та підвищеними безпековими ризиками.

При цьому реформа самого ринку таксі в Україні є окремим процесом. Auto24 детально розповідав про майбутні зміни правил роботи Bolt, Uklon та Uber, які стосуватимуться легалізації водіїв, податків, страхування та відповідальності цифрових платформ.

Сервіси можуть передавати місту дані про піковий попит

Меморандум передбачає ще один цікавий елемент: за можливості сервіси надаватимуть узагальнену інформацію про місця, де під час транспортних збоїв виникає найбільший попит на автомобілі.

Такі дані потенційно можуть допомогти місту краще планувати роботу наземного транспорту, визначати найбільш проблемні напрямки та розуміти, де після закриття метро утворюється найбільший дефіцит перевезень.

При цьому мова йде саме про узагальнену інформацію, а не про передачу персональних маршрутів окремих пасажирів.

Таксі поступово стає частиною резервної транспортної системи міста

За останні роки роль сервісів виклику автомобілів у Києві помітно змінилася. Якщо раніше це була переважно альтернатива громадському транспорту, то під час масштабних тривог, енергетичних проблем або зупинки метро таксі фактично стає одним із резервних способів пересування містом.

Цим пояснюються і рішення про роботу сервісів у нічний час, і нинішня домовленість про цінові обмеження, і технологічні експерименти самих компаній. Наприклад, Auto24 розповідав про перше в Україні тестування Uklon автомобіля з дистанційним керуванням, яке компанія розглядає як один із майбутніх напрямків розвитку міської мобільності.

Нова домовленість із державою вирішує значно більш приземлену проблему: поїздка під час транспортного колапсу не повинна за кілька хвилин дорожчати у кілька разів лише через роботу алгоритму.