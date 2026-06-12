В Україні перепишуть правила роботи таксі: що зміниться для Bolt, Uklon та Uber

В Україні планують змінити правила роботи таксі та онлайн-платформ на кшталт Bolt, Uklon і Uber. Як заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, ухвалення закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах відкриває шлях до реформи ринку таксі, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

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Чому реформу таксі довго не могли запустити

Ринок таксі в Україні багато років живе у дивному проміжному стані. З одного боку, більшість пасажирів давно викликають авто через застосунки. З іншого — самі платформи часто не вважають себе класичними перевізниками, а водії працюють без зрозумілого статусу.

Саме ця неврегульованість, за словами Сергія Деркача, блокувала реформу таксі та детінізацію ринку. Держава не могла нормально впорядкувати галузь, поки не було механізму, який дозволяє бачити доходи на цифрових платформах і створити для них зрозумілу правову рамку.

Тепер у профільному міністерстві вважають, що шлях до реформи відкритий. І йдеться не лише про податки, а й про безпеку пасажирів, контроль водіїв та відповідальність сервісів.

У чому головна проблема з платформами

Сьогодні сервіси на кшталт Bolt, Uklon та Uber фактично організовують перевезення, але формально працюють не так, як традиційні служби таксі. За словами Деркача, ці компанії надають послуги таксі, але не визнають себе перевізниками й не ліцензуються як перевізники.

Через це виникає одразу кілька проблем. Страхування пасажирів як для таксі фактично не працює. Технічний стан автомобілів платформи не контролюють так, як це мало б бути у сфері пасажирських перевезень. Так само немає повноцінного обов’язку перевіряти водіїв перед допуском до роботи.

Йдеться не лише про наявність водійського посвідчення. У міністерстві говорять також про перевірку штрафів, судимостей, медичних довідок та інших даних, які мають значення для безпеки пасажира.

Безпека стає головним аргументом

Урядова логіка проста: якщо людина сідає в таксі, вона має розуміти, хто її везе, на якому автомобілі та хто відповідає за безпеку поїздки. Зараз ця відповідальність часто розмита між платформою, водієм і пасажиром.

Сергій Деркач прямо пов’язує відсутність правил із ризиками в салоні та ДТП. Він навів як приклад нещодавню трагедію в Києві за участю водія таксі однієї з платформ і наголосив, що проблема не в окремих випадках, а в загальній відсутності правил для ринку.

Застосунок створює відчуття сервісу, рейтингу й контролю, однак юридично цей контроль не завжди дорівнює класичним вимогам до перевізника. Саме це уряд і хоче змінити.

Для водіїв хочуть створити новий статус

Одна з ключових ідей реформи — запровадження статусу “автомобільного самозайнятого перевізника”. Це має дозволити звичайним водіям легально працювати у таксі без надмірної бюрократії та складної звітності.

Тобто держава не хоче просто загнати всіх водіїв у стару ліцензійну модель, яка не відповідає реальності цифрових платформ. Ідея в тому, щоб створити простіший механізм легальної роботи для тих, хто возить пасажирів через застосунки.

Це важливий момент, бо сьогодні значна частина ринку працює фактично в тіні. За оцінками, офіційно в Україні лише близько 9,5 тисячі автомобілів мають ліцензію на перевезення пасажирів як таксі, тоді як реально на ринку працює понад 200 тисяч водіїв. Тобто понад 90% ринку залишаються поза повноцінним правовим полем.

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Платформи також мають отримати правила

Другий великий блок реформи — врегулювання роботи самих онлайн-платформ. Якщо застосунок фактично з’єднує пасажира з водієм і організовує поїздку, він має нести певну відповідальність за те, як цей ринок працює.

Йдеться про допуск водіїв, вимоги до автомобілів, обмін даними, прозорість доходів, безпеку пасажирів і взаємодію з державою. Без цього реформа буде неповною: можна легалізувати водіїв, але залишити платформи у старій сірій зоні.

Для великих сервісів це означатиме нові обов’язки. Для ринку загалом — спробу створити правила, які однаково працюватимуть для всіх: і для міжнародних платформ, і для українських сервісів, і для самих водіїв.

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