В Китае впервые показали новый электрокроссовер MG 4X: модель получила инновационную батарею

Производитель позиционирует новинку как модель для молодой аудитории. Обозначение "X" в названии, по словам компании SAIC Motor, символизирует "безграничные возможности" и новый этап развития линейки MG4, сообщает CarNewsChina.

Внешне MG 4X сохраняет стилистику электрического хэтчбека MG4, но получает характерные черты внедорожника. Переднюю часть украшает подсвеченный логотип бренда и новая световая панель, которая проходит через всю ширину автомобиля. Бампер имеет более агрессивную форму, что подчеркивает спортивный характер модели. Сбоку кузов отличается четкой линией талии и увеличенным дорожным просветом.

Цифровой салон и системы помощи водителю

Интерьер новинки пока не раскрыт полностью, однако производитель уже подтвердил использование современной цифровой экосистемы, созданной в сотрудничестве с компанией Oppo. Она поддерживает технологию Hand-Car Interconnection, позволяющую смартфону напрямую интегрироваться с мультимедийной системой автомобиля. За работу систем помощи водителю отвечает аппаратная платформа, созданная совместно с Horizon Robotics. Автомобиль получил систему Navigate on Pilot (NOA) для движения по трассам, а также функции автоматической парковки.

Новая технология батарей

Одной из главных технологических особенностей MG 4X стала новая батарея с жидкостно-твердотельной гибридной технологией. Такие аккумуляторы уже дебютировали в версии MG4 Anxin Edition, а теперь появятся и в кроссовере. В основе системы используется марганцевая батарея, где только около пяти процентов электролита остается в жидком состоянии.

Это позволяет значительно улучшить:

термическую стабильность

безопасность батареи

эффективность в холодную погоду

Запас хода новинки по китайскому циклу CLTC составляет до 510 километров, сообщает компания MG.

Размеры и позиционирование на рынке

Новый MG 4X имеет следующие габариты: длина – 4395 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1551 мм при колесной базе в 2750 миллиметров. Снаряженная масса автомобиля составляет всего 1485 килограммов. Для сравнения, главный конкурент BYD Atto 2 имеет короткую колесную базу и немного большую массу.

В компании отмечают, что модель призвана совместить спортивный характер хэтчбека MG4 с практичностью кроссовера. Благодаря современным технологиям, новым батареям и цифровым функциям бренд планирует укрепить позиции на быстрорастущем рынке электрических SUV.