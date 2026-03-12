В Китаї вперше показали новий електрокросовер MG 4X: модель отримала інноваційну батарею

Виробник позиціонує новинку як модель для молодої аудиторії. Позначення "X" у назві, за словами компанії SAIC Motor, символізує "безмежні можливості" та новий етап розвитку лінійки MG4, повідомляє CarNewsChina.

Читайте також: Як військовим купити MG дешевше: нова програма бренду

Зовні MG 4X зберігає стилістику електричного хетчбека MG4, але отримує характерні риси позашляховика. Передню частину прикрашає підсвічений логотип бренду та нова світлова панель, яка проходить через усю ширину автомобіля. Бампер має більш агресивну форму, що підкреслює спортивний характер моделі. Збоку кузов вирізняється чіткою лінією талії та збільшеним дорожнім просвітом.

Цифровий салон та системи допомоги водієві

Інтер’єр новинки поки не розкрито повністю, однак виробник уже підтвердив використання сучасної цифрової екосистеми, що створена у співпраці з компанією Oppo. Вона підтримує технологію Hand-Car Interconnection, що дозволяє смартфону безпосередньо інтегруватися з мультимедійною системою автомобіля. За роботу систем допомоги водієві відповідає апаратна платформа, створена разом із Horizon Robotics. Автомобіль отримав систему Navigate on Pilot (NOA) для руху трасами, а також функції автоматичного паркування.

Нова технологія батарей

Однією з головних технологічних особливостей MG 4X стала нова батарея з рідинно-твердотільною гібридною технологією. Такі акумулятори вже дебютували у версії MG4 Anxin Edition, а тепер з’являться і в кросовері. В основі системи використовується марганцева батарея, де лише близько п’яти відсотків електроліту залишається у рідкому стані.

Це дозволяє значно покращити:

термічну стабільність

безпеку батареї

ефективність у холодну погоду

Запас ходу новинки за китайським циклом CLTC становить до 510 кілометрів, повідомляє компанія MG.

Розміри і позиціонування на ринку

Новий MG 4X має такі габарити: довжина – 4395 мм, ширина – 1842 мм, висота – 1551 мм при колісній базі у 2750 міліметрів. Споряджена маса автівки становить лише 1485 кілограмів. Для порівняння, головний конкурент BYD Atto 2 має коротшу колісну базу та трохи більшу масу.

Також цікаво: Китайські авто вперше стали популярнішими за японські в Австралії

У компанії зазначають, що модель покликана поєднати спортивний характер хетчбека MG4 з практичністю кросовера. Завдяки сучасним технологіям, новим батареям та цифровим функціям бренд планує зміцнити позиції на швидко зростаючому ринку електричних SUV.