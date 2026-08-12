В махинациях с гуманитарными автомобилями Ровенщина опередила Одесщину

В Одесской области двое мужчин, по версии следствия, пытались продать военнослужащему три автомобиля, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для благотворительных миссий.

По ровенскому эпизоду размах был масштабнее. Там отсчет шел на десятки машин гуманитарной принадлежности и более десяти миллионов гривен выручки.

Об этом рассказывают Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона и Ровенская областная прокуратура.

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Одесское дело: три пикапа с первым задатком

По версии следствия, 54-летний мужчина организовал схему продажи автомобилей, ввезенных в Украину в упрощенном порядке как гуманитарная помощь для благотворительной организации. К сделке он привлек 26-летнего знакомого.

В октябре 2025 года старший из обвиняемых обеспечил ввоз двух автомобилей в качестве гуманитарной помощи. Третий автомобиль - Mazda BT-50 – был доставлен ранее и фактически находился в его пользовании.

Речь идет о трех пикапах:

Nissan Pick-Up D-22;

Nissan Navara D-40;

Мазда BT-50.

Автомобили выставили на продажу через интернет. В объявлениях, по данным следствия, не указывалось, что машины имеют статус гуманитарной помощи. За весь комплект планировалось получить $17 800.

Пикапы были в хорошем техническом состоянии, так что желающих их приобрести оказалось много. Фото: прокуратура в сфере обороны

Покупателем оказался военный

Интересный момент дела – потенциальным покупателем был военнослужащий, которому автомобили требовались для выполнения боевых задач.

В ходе переговоров продавец предложил осмотреть машины в Обуховском районе Киевской области. Там его сообщник должен был показать автомобили и документы на них.

После договоренности военный передал $2000 задатка. Однако завершить сделку не удалось.

Задержание – при передаче автомобилей

В январе 2026 года стражи порядка задержали организатора на территории военного городка в Одессе. По данным следствия, именно тогда происходила передача трех автомобилей, документов на них и остальных денег.

Деньги перешли к "продавцу" – и уже через мгновение на его руках щелкнули наручники. Фото: прокуратура в сфере обороны

Его 26-летнего сообщника задержали позже – в марте 2026г. По версии следствия он был причастен к получению задатка.

Обе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Для организатора залог определили в размере 998 400 грн, для его сообщника – 778 000 грн.

Теперь обвинительный акт по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины направили в суд. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другое дело – уже 51 автомобиль

В Ровенской области масштаб схемы значительно больше. В суд направили дело против жителя Сарны, которого следствие считает организатором ввоза 51 автомобиля из Европы под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

По документам, машины якобы предназначались для военнослужащих и ввозились по запросу благотворительного фонда. Но это было на бумаге. По данным следствия, автомобили попадали на площадку, где планировали продавать.

Такое количество украденых в армии и гуманитарных миссий автомобилей для Украины еще не рекорд, но уже к нему близко. Фото: прокуратура Ровенской области

Гуманитарные авто обойдутся дорого

Примерная общая стоимость 51 автомобиля превышает 10 млн грн. При этом, как утверждают правоохранители, при их ввозе в Украину не уплатили более 9,3 млн грн таможенных платежей.

Мужчине инкриминируют сразу несколько преступлений:

контрабанду подакцизных товаров в большом размере;

умышленное уклонение от уплаты налогов;

подделка документов;

легализацию имущества, полученного преступным путем.

На его имущество уже был наложен арест. Также заявлен гражданский иск. Сам обвиняемый своей вины не признает.

Что будет с автомобилями?

Этот вопрос по таким делам не менее интересен, чем возможное наказание. Если суд установит, что автомобили действительно завозили под видом гуманитарной помощи с целью дальнейшей продажи, транспорт может стать предметом соответствующих решений суда по его дальнейшей судьбе.

Впрочем, оба дела только переданы в суд. Вина обвиняемых еще должна быть доказана обвинительным приговором, который впоследствии вступит в законную силу.

Почему эта история важна

Гуманитарный статус автомобиля – это не способ избежать таможенных платежей, а возможность безвозмездно передать транспорт тем, для кого он предназначен.

По этим двум делам правоохранители говорят уже не о случайной перепродаже одной машины, а о схемах с тремя и 51 автомобилем.

И если в одесском эпизоде речь идет о потенциальной продаже за $17,8 тысячи, то ровненское дело охватывает автопарк стоимостью более 10 млн грн (223 141 долларов).