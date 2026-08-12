У махінаціях з гуманітарними автівками Рівненщина випередила Одещину

На Одещині двоє чоловіків, за версією слідства, намагалися продати військовослужбовцю три автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для благодійних місій.

За рівненським епізодом розмах був масштабніший. Там відлік йшов на десятки машин гуманітарної належності та понад десять мільйонів гривень виторгу.

Про це розповідають Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Рівненська обласна прокуратура.

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Одеська справа: три пікапи з першим завдатком

За версією слідства, 54-річний чоловік організував схему продажу автомобілів, завезених в Україну у спрощеному порядку як гуманітарна допомога для благодійної організації. До оборудки він залучив 26-річного знайомого.

У жовтні 2025 року старший з обвинувачених забезпечив ввезення двох автомобілів як гуманітарної допомоги. Третій автомобіль — Mazda BT-50 – був завезений раніше та фактично перебував у його користуванні.

Йдеться про три пікапи:

Nissan Pick-Up D-22;

Nissan Navara D-40;

Mazda BT-50.

Автомобілі виставили на продаж через інтернет. В оголошеннях, за даними слідства, не вказували, що машини мають статус гуманітарної допомоги. За весь комплект планували отримати $17 800.

Пікапи були в гарному технічному стані, тож охочих їх придбати виявилося чимало. Фото: прокуратура у сфері оборони

Покупцем виявився військовий

Цікавий момент справи – потенційним покупцем був військовослужбовець, якому автомобілі були потрібні для виконання бойових завдань.

Під час переговорів продавець запропонував оглянути машини в Обухівському районі Київської області. Там його спільник мав показати автомобілі та документи на них.

Після домовленості військовий передав $2000 завдатку. Однак завершити угоду не вдалося.

Затримання – під час передачі автомобілів

У січні 2026 року правоохоронці затримали організатора на території військового містечка в Одесі. За даними слідства, саме тоді відбувалася передача трьох автомобілів, документів на них та решти грошей.

Гроші перейшли до "продавця" – і вже за мить на його руках клацнули кайданки. Фото: прокуратура у сфері оборони

Його 26-річного спільника затримали пізніше – у березні 2026 року. За версією слідства, він був причетний до отримання завдатку.

Обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для організатора заставу визначили у розмірі 998 400 грн, для його спільника — 778 000 грн.

Тепер обвинувальний акт за ч. 3 ст. 201-2 КК України направили до суду. Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інша справа – вже 51 автомобіль

На Рівненщині масштаб схеми значно більший. До суду скерували справу проти жителя Сарн, якого слідство вважає організатором ввезення 51 автомобіля з Європи під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

За документами, машини нібито призначалися для військовослужбовців і ввозилися на запит благодійного фонду. Але то було на папері. За даними слідства, автомобілі потрапляли на майданчик, де їх планували продавати.

Така кількість вкрадених у армії та гуманітарних місій автомобілів, для України ще не рекорд, але вже до нього близько. Фото: прокуратура Рівненщини

Гуманітарні авто обійдуться дорого

Орієнтовна загальна вартість 51 автомобіля перевищує 10 млн грн. При цьому, як стверджують правоохоронці, під час їх ввезення до України не сплатили понад 9,3 млн грн митних платежів.

Чоловіку інкримінують одразу кілька злочинів:

контрабанду підакцизних товарів у великому розмірі;

умисне ухилення від сплати податків;

підроблення документів;

легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

На його майно вже наклали арешт. Також заявлено цивільний позов. Сам обвинувачений своєї вини не визнає.

Що буде з автомобілями?

Це питання у таких справах не менш цікаве, ніж можливе покарання. Якщо суд встановить, що автомобілі справді завозили під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшого продажу, транспорт може стати предметом відповідних рішень суду щодо його подальшої долі.

Втім, наразі обидві справи лише передані до суду. Вину обвинувачених ще має бути доведено обвинувальним вироком, який згодом набере законної сили.

Чому ця історія важлива

Гуманітарний статус автомобіля – це не спосіб уникнути митних платежів, а можливість безоплатно передати транспорт тим, для кого його призначено.

У цих двох справах правоохоронці говорять уже не про випадковий перепродаж однієї машини, а про схеми з трьома та 51 автомобілем.

І якщо в одеському епізоді мова йде про потенційний продаж за $17,8 тисячі, то рівненська справа охоплює автопарк вартістю понад 10 млн грн (223 141 доларів).