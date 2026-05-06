В Ровно продают огромный пикап за бешеные деньги

В Ровно на продажу выставили доработанный пикап Ford F-250 2017 года. Автомобиль с полным приводом и рядом технических модификаций оценили в 45 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: В Киеве продают Ford Mustang 1967 года за 120 тысяч долларов

Внедорожный тюнинг и подвеска FOX

Одна из ключевых особенностей авто - модернизированная подвеска FOX, которая улучшает управляемость как на асфальте, так и на бездорожье.

Также у пикапа:

увеличенный клиренс;

система полного привода;

расширенные возможности для сложных условий эксплуатации.

Такие доработки делают модель более универсальной - как для повседневного использования, так и для бездорожья.

Мощный дизель и технические характеристики

Пикап оснащен турбодизельным двигателем Power Stroke объемом 6,7 литра, который обеспечивает высокую тягу. Это особенно важно для перевозки грузов или работы с прицепом.

Среди основных характеристик:

автоматическая коробка передач;

полный привод;

пробег - 180 тысяч км;

четыре владельца.

Состояние и оснащение

В описании указано, что автомобиль имеет ухоженное состояние и не требует дополнительных вложений. Также подчеркивается просторный салон, характерный для моделей этого класса.

Кузов окрашен в белый цвет, авто зарегистрировано в Ровенской области.

Чем интересен этот тип авто

Модель Ford F-250 относится к серии тяжелых пикапов, которые традиционно используются для перевозки грузов, буксировки и работы в сложных условиях.

Тюнингованные версии таких авто часто ориентированы на энтузиастов бездорожья или профессиональное использование.

Спрос на пикапы в последнее время растет. Они используются в силовых структурах и в сельском хозяйстве.