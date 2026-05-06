В Ровно продают огромный пикап за бешеные деньги

Форд F-250
В Ровно на продажу выставили доработанный пикап Ford F-250 2017 года. Автомобиль с полным приводом и рядом технических модификаций оценили в 45 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.
Внедорожный тюнинг и подвеска FOX
Одна из ключевых особенностей авто - модернизированная подвеска FOX, которая улучшает управляемость как на асфальте, так и на бездорожье.
Также у пикапа:
- увеличенный клиренс;
- система полного привода;
- расширенные возможности для сложных условий эксплуатации.
Такие доработки делают модель более универсальной - как для повседневного использования, так и для бездорожья.
Мощный дизель и технические характеристики
Пикап оснащен турбодизельным двигателем Power Stroke объемом 6,7 литра, который обеспечивает высокую тягу. Это особенно важно для перевозки грузов или работы с прицепом.
Среди основных характеристик:
- автоматическая коробка передач;
- полный привод;
- пробег - 180 тысяч км;
- четыре владельца.
Состояние и оснащение
В описании указано, что автомобиль имеет ухоженное состояние и не требует дополнительных вложений. Также подчеркивается просторный салон, характерный для моделей этого класса.
Кузов окрашен в белый цвет, авто зарегистрировано в Ровенской области.
Чем интересен этот тип авто
Модель Ford F-250 относится к серии тяжелых пикапов, которые традиционно используются для перевозки грузов, буксировки и работы в сложных условиях.
Тюнингованные версии таких авто часто ориентированы на энтузиастов бездорожья или профессиональное использование.
Спрос на пикапы в последнее время растет. Они используются в силовых структурах и в сельском хозяйстве.