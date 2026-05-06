У Рівному продають величезний пікап за шалені гроші

У Рівному на продаж виставили доопрацьований пікап Ford F-250 2017 року. Автомобіль із повним приводом і низкою технічних модифікацій оцінили у 45 тисяч доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Позашляховий тюнінг і підвіска FOX

Одна з ключових особливостей авто — модернізована підвіска FOX, яка покращує керованість як на асфальті, так і на бездоріжжі.

Також у пікапа:

збільшений кліренс;

система повного приводу;

розширені можливості для складних умов експлуатації.

Такі доопрацювання роблять модель більш універсальною — як для повсякденного використання, так і для бездоріжжя.

Потужний дизель і технічні характеристики

Пікап оснащений турбодизельним двигуном Power Stroke об’ємом 6,7 літра, який забезпечує високу тягу. Це особливо важливо для перевезення вантажів або роботи з причепом.

Серед основних характеристик:

автоматична коробка передач;

повний привід;

пробіг — 180 тисяч км;

чотири власники.

Стан і оснащення

У описі зазначено, що автомобіль має доглянутий стан і не потребує додаткових вкладень. Також підкреслюється просторий салон, характерний для моделей цього класу.

Кузов пофарбований у білий колір, авто зареєстроване в Рівненській області.

Чим цікавий цей тип авто

Модель Ford F-250 належить до серії важких пікапів, які традиційно використовуються для перевезення вантажів, буксирування та роботи в складних умовах.

Тюнінговані версії таких авто часто орієнтовані на ентузіастів бездоріжжя або професійне використання.

Попит на пікапи останнім часом зростає. Вони використовуються у силових структурах та сільському господарстві.