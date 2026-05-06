У Рівному продають величезний пікап за шалені гроші

Ford F-250
У Рівному на продаж виставили доопрацьований пікап Ford F-250 2017 року. Автомобіль із повним приводом і низкою технічних модифікацій оцінили у 45 тисяч доларів. Про це пише topgir.com.ua.
Позашляховий тюнінг і підвіска FOX
Одна з ключових особливостей авто — модернізована підвіска FOX, яка покращує керованість як на асфальті, так і на бездоріжжі.
Також у пікапа:
- збільшений кліренс;
- система повного приводу;
- розширені можливості для складних умов експлуатації.
Такі доопрацювання роблять модель більш універсальною — як для повсякденного використання, так і для бездоріжжя.
Потужний дизель і технічні характеристики
Пікап оснащений турбодизельним двигуном Power Stroke об’ємом 6,7 літра, який забезпечує високу тягу. Це особливо важливо для перевезення вантажів або роботи з причепом.
Серед основних характеристик:
- автоматична коробка передач;
- повний привід;
- пробіг — 180 тисяч км;
- чотири власники.
Стан і оснащення
У описі зазначено, що автомобіль має доглянутий стан і не потребує додаткових вкладень. Також підкреслюється просторий салон, характерний для моделей цього класу.
Кузов пофарбований у білий колір, авто зареєстроване в Рівненській області.
Чим цікавий цей тип авто
Модель Ford F-250 належить до серії важких пікапів, які традиційно використовуються для перевезення вантажів, буксирування та роботи в складних умовах.
Тюнінговані версії таких авто часто орієнтовані на ентузіастів бездоріжжя або професійне використання.
Попит на пікапи останнім часом зростає. Вони використовуються у силових структурах та сільському господарстві.