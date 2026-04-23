У Києві продають Ford Mustang 1967 року за 120 тисяч доларів

У Київ на одному з популярних майданчиків оголошень виставили на продаж класичний Ford Mustang 1967. За автомобіль просять 120 тисяч доларів, що відповідає сегменту колекційних ретро-моделей. Про це пише topgir.com.ua.

Стан і особливості автомобіля

За інформацією з оголошення, авто перебуває у хорошому технічному стані. Пробіг становить 146 тисяч кілометрів.

Кузов пофарбований у яскравий червоний відтінок Candy, а салон виконаний у класичному чорному стилі, характерному для моделей кінця 1960-х років.

Водночас зазначається, що автомобіль не використовувався приблизно 2–3 роки. Востаннє його фіксували на паркінгу в Голосіївському районі столиці у березні 2026 року.

Технічні характеристики

Модель оснащена бензиновим двигуном Thriftpower 200:

двигун: 3,3 л (рядна «шістка»);

потужність: типова для цієї версії (базовий рівень для Mustang того часу);

коробка передач: автоматична;

привід: задній.

Це одна з базових конфігурацій першого покоління Mustang після рестайлінгу 1967 року.

Позиціонування на ринку

Продавець описує автомобіль як збережений екземпляр класичної американської моделі. Йдеться не про рідкісну топову версію з V8, але про добре збережений варіант, який може становити інтерес для колекціонерів або поціновувачів ретро-авто.

Водночас ціна у 120 тисяч доларів виглядає досить високою для версії з рядним шестициліндровим двигуном. На міжнародному ринку такі моделі зазвичай коштують дешевше, якщо не мають унікальної історії або ідеального стану.

Висновок

Попри базову комплектацію, Ford Mustang 1967 залишається культовою моделлю, яка стабільно користується попитом серед колекціонерів. Однак остаточна цінність конкретного екземпляра залежить від стану, історії та рівня автентичності — і саме ці фактори визначать, чи знайде авто покупця за заявлену суму.