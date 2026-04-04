В Сиднее подожгли автосалон Tesla: уничтожено несколько электромобилей

Инцидент произошел около 3:20 ночи. Зафиксировано, что сначала небольшие очаги возгорания возникли под несколькими автомобилями, в частности под Tesla Model 3 и рядом с Tesla Model Y, сообщает Carscoops.

Пламя быстро набрало силу и начало распространяться по автосалону. За считанные минуты огонь охватил по меньшей мере три автомобиля, а дальше перекинулся на конструкции здания, добравшись до потолка.

Пожарным удалось остановить распространение

На место оперативно прибыли десятки спасателей. Благодаря быстрой реакции пожар удалось локализовать именно в тот момент, когда он начал угрожать всему зданию. Это позволило избежать еще больших разрушений, хотя часть автосалона и несколько машин были полностью уничтожены.

Следствие исключило случайное возгорание

Сначала рассматривалась версия технической неисправности или возгорания батарей электромобилей. Однако после осмотра места происшествия ее быстро отбросили. Следователи обнаружили рядом с очагами огня несколько канистр с топливом, что прямо указывает на преднамеренный характер инцидента. Дополнительно установлено, что возгорание началось в передней части автомобилей.

Tesla снова становится мишенью атак

Последние годы Tesla неоднократно оказывалась в центре подобных инцидентов. Автосалоны и автомобили бренда становились объектами поджогов и актов вандализма в разных странах. Хотя в последнее время количество таких случаев уменьшилось, событие в Сидней свидетельствует, что риски остаются актуальными.

Мотивы поджога пока неизвестны

Сейчас правоохранители не раскрывают возможные причины преступления. Расследование продолжается, и полицейские ищут лиц, причастных к поджогу. Связан ли этот инцидент с более широкими протестами или другими факторами, пока не уточняется.