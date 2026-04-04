У Сіднеї підпалили автосалон Tesla: знищено кілька електромобілів

Інцидент стався близько 3:20 ночі. Зафіксовано, що спочатку невеликі осередки займання виникли під кількома автомобілями, зокрема під Tesla Model 3 та поруч із Tesla Model Y, повідомляє Carscoops.

Полум’я швидко набрало сили та почало поширюватися по автосалону. За лічені хвилини вогонь охопив щонайменше три автомобілі, а далі перекинувся на конструкції будівлі, діставшись стелі.

Пожежникам вдалося зупинити поширення

На місце оперативно прибули десятки рятувальників. Завдяки швидкій реакції пожежу вдалося локалізувати саме в той момент, коли вона почала загрожувати всій будівлі. Це дозволило уникнути ще більших руйнувань, хоча частина автосалону та кілька машин були повністю знищені.

Слідство виключило випадкове загоряння

Спочатку розглядалася версія технічної несправності або загоряння батарей електромобілів. Однак після огляду місця події її швидко відкинули. Слідчі виявили поруч із осередками вогню кілька каністр із паливом, що прямо вказує на навмисний характер інциденту. Додатково встановлено, що займання почалося в передній частині автомобілів.

Tesla знову стає мішенню атак

Останні роки Tesla неодноразово опинялася в центрі подібних інцидентів. Автосалони та автомобілі бренду ставали об’єктами підпалів і актів вандалізму в різних країнах. Хоча останнім часом кількість таких випадків зменшилася, подія в Сідней свідчить, що ризики залишаються актуальними.

Мотиви підпалу поки невідомі

Наразі правоохоронці не розкривають можливі причини злочину. Розслідування триває, і поліцейські шукають осіб, причетних до підпалу. Чи пов’язаний цей інцидент із ширшими протестами або іншими факторами, поки що не уточнюється.