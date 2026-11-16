В Украине продают идеальный "квадрат" Honda Civic 1989 года

Как свидетельствует объявление на маркетплейсе AUTO.RIA, автомобиль находился в одних руках около десяти лет и за это время получил статус лидера на популярных автомобильных платформах. Владелец отмечает, что это последняя модель, спроектированная лично Соитиро Хондой, и она позиционируется не как обычный транспорт, а коллекционная игрушка для души.



Под капотом этого легкого трехдверного хэтчбека скрывается легендарный атмосферный двигатель B16A1 объемом 1,6 литра, который выдает более 150 лошадиных сил. Чтобы реализовать такую мощность на переднем приводе коробку передач существенно модернизировали, установив карбоновые синхронизаторы Synchrotech и блокировку дифференциала M-Factory.

Эмоции от управления и тюнинг

Подвеска автомобиля собрана на компонентах Bilstein и Eibach, что в сочетании с регулируемыми рычагами позволяет машине уверенно удерживать повороты на полном ходу. Тормозная система восстановлена по кругу и усилена армированными шлангами HEL и производительными дисками с колодками EBC.

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Внешне автомобиль сохранил подлинный вид благодаря оригинальному обвесу без лишнего тюнинга, а окна поклеены дорогой атермальной пленкой. Салон остался свежим и оригинальным с полным электропакетом, рабочим люком и подогревом зеркал.

За рулем это не машина, а эмоция. Около 900 килограммов веса делают из нее настоящий городской картинг,– Продавец.

Что еще интересного на рынке

Напомним, ранее мы писали, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами. В частности, в Кропивницком выставили на продажу почти новую Toyota Corolla 2008 года выпуска, хотя история этой "капсулы времени" имеет несколько белых пятен относительно реального пробега.

Кроме того, материнская компания Honda продолжает радовать фанатов классических решений и на глобальном рынке. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно дебютировала особая Acura Integra Type S в легендарном желтом цвете, который принципиально оснащается только классической шестиступенчатой механикой.