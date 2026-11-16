В Україні продають ідеальний "квадрат" Honda Civic 1989 року

Як свідчить оголошення на маркетплейсі AUTO.RIA, автомобіль перебував в одних руках близько десяти років і за цей час здобув статус лідера на популярних автомобільних платформах. Власник зазначає, що це остання модель, спроєктована особисто Соїтіро Хондою, і вона позиціонується не як звичайний транспорт, а як колекційна іграшка для душі.



Під капотом цього легкого тридверного хетчбека ховається легендарний атмосферний двигун B16A1 об'ємом 1,6 літра, який видає понад 150 кінських сил. Щоб реалізувати таку потужність на передньому приводі, коробку передач суттєво модернізували, встановивши карбонові синхронізатори Synchrotech та блокування диференціала M-Factory.

Емоції від керування та тюнінг

Підвіска автомобіля зібрана на компонентах Bilstein та Eibach, що в поєднанні з регульованими важелями дозволяє машині впевнено тримати повороти на повному ходу. Гальмівна система також відновлена по колу та підсилена армованими шлангами HEL і продуктивними дисками з колодками EBC.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зовні автомобіль зберіг автентичний вигляд завдяки оригінальному обважуванню без зайвого тюнінгу, а вікна поклеєні дорогою атермальною плівкою. Салон залишився свіжим та оригінальним, з повним електропакетом, робочим люком та підігрівом дзеркал.

За кермом це не машина, а емоція. Близько 900 кілограмів ваги роблять з неї справжній міський картинг, – продавець.

Що ще цікавого на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами. Зокрема, у Кропивницькому виставили на продаж майже нову Toyota Corolla 2008 року випуску, хоча історія цієї "капсули часу" має кілька білих плям щодо реального пробігу.

Крім того, материнська компанія Honda продовжує тішити фанатів класичних рішень і на глобальному ринку. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно дебютувала особлива Acura Integra Type S у легендарному жовтому кольорі, яка принципово оснащується лише класичною шестиступеневою механікою.