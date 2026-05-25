В Украине резко вырос спрос на новые седельные тягачи: известна причина

По данным Института исследований авторынка, в апреле 2026 года в Украине зарегистрировали 1414 седельных тягачей. Основу рынка традиционно сформировали внутренние перепродажи - 814 единиц. Еще 494 тягача были ввезены в Украину из-за границы с пробегом, а 106 машин зарегистрировано новыми. Именно последний сегмент показал самый заметный рост: плюс 63,1% к марту и плюс 53,6% к апрелю прошлого года.

Внутренний рынок: DAF XF остается главной рабочей лошадкой

На внутреннем рынке в апреле зафиксировали 814 перепродаж седельных тягачей. Это на 3,8% меньше, чем в марте, однако на 19,7% больше, чем в апреле 2025 года. То есть сегмент не демонстрирует ажиотажа, но остается стабильным источником техники для украинских перевозчиков.

Средний возраст тягачей, которые перепродавались внутри страны, составлял 14,5 года. Это преимущественно техника стандартов Евро-5 и Евро-3, которая уже хорошо знакома украинским сервисам и продолжает работать на внутренних маршрутах, в строительном секторе, аграрной логистике и региональных перевозках.

Лидером внутреннего рынка стал DAF XF - 240 регистраций за месяц. Вторую позицию занял MAN TGX с результатом 119 единиц, третью - Volvo FH, который выбрали 107 раз. Далее следуют Scania R-Series и Mercedes-Benz Actros.

Это показывает, что украинские перевозчики и в дальнейшем делают ставку на хорошо известные европейские модели, для которых есть запчасти, сервисная база и понятная экономика эксплуатации.

Импорт с пробегом: перевозчики ищут младшие Евро-6

Импорт подержанных тягачей в апреле вырос до 494 единиц. Это на 9,8% больше, чем в марте, и на 23,5% больше, чем в апреле прошлого года. В отличие от внутреннего рынка, здесь покупатели чаще выбирают более молодую технику: средний возраст импортируемых тягачей составил 9,7 лет.

Главная причина очевидна - международная логистика. Для работы на европейских маршрутах перевозчикам нужны тягачи стандарта Евро-6, которые имеют более низкие экологические платежи, лучшую топливную эффективность и более высокую пригодность для длинных магистральных рейсов.

В сегменте свежего пригона снова лидирует DAF XF - 153 регистрации. Почти рядом MAN TGX с результатом 124 единицы. Третье место заняла Scania R-Series - 69 машин. Далее следуют Volvo FH и MAN TGS.

Фактически рынок импорта тягачей с пробегом показывает прагматичный выбор перевозчиков: купить не новую, но относительно свежую европейскую машину, которая уже соответствует требованиям международных перевозок и не требует такого капиталовложения, как новый тягач.

Новые тягачи: резкий скачок и лидерство Mercedes-Benz

Самая интересная динамика апреля - в сегменте новых тягачей. За месяц в Украине зарегистрировали 106 новых седельных тягачей. Для этого сегмента это заметный результат, ведь новая тяжелая техника остается дорогим инвестиционным решением, особенно в условиях высоких цен на топливо и осторожности бизнеса.

Лидером стал Mercedes-Benz Actros - 26 регистраций. Второе место поделили Volvo FH и MAN TGX - по 15 машин. Renault также показал сильный результат: по 13 регистраций получили Renault T-Series и Renault C-Series.

Появление новых тягачей свидетельствует о том, что часть крупных логистических компаний уже не просто поддерживает парк в рабочем состоянии, а переходит к плановому обновлению. Для таких перевозчиков важны не только цена покупки, но и гарантия, сервисный контракт, прогнозируемые расходы и минимизация простоев.

Интересно, что в апрельской статистике появились и нетипичные для украинского рынка новые имена: китайский Jiefang JP6 и турецкий Ford F-Max. Их объемы пока символические, по 2 единицы, но сам факт появления таких моделей в консервативном сегменте седельных тягачей показывает: часть перевозчиков готова тестировать альтернативные бренды, если они дают более низкую стартовую цену.

Почему в апреле покупали тягачи