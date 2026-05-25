В Україні різко зріс попит на нові сідлові тягачі: відома причина

За даними Інституту досліджень авторинку, у квітні 2026 року в Україні зареєстрували 1414 сідлових тягачів. Основу ринку традиційно сформували внутрішні перепродажі — 814 одиниць. Ще 494 тягачі були ввезені в Україну з-за кордону з пробігом, а 106 машин зареєстровано новими. Саме останній сегмент показав найпомітніше зростання: плюс 63,1% до березня і плюс 53,6% до квітня минулого року.

Внутрішній ринок: DAF XF залишається головною робочою конячкою

На внутрішньому ринку у квітні зафіксували 814 перепродажів сідлових тягачів. Це на 3,8% менше, ніж у березні, однак на 19,7% більше, ніж у квітні 2025 року. Тобто сегмент не демонструє ажіотажу, але залишається стабільним джерелом техніки для українських перевізників.

Середній вік тягачів, які перепродувалися всередині країни, становив 14,5 року. Це переважно техніка стандартів Євро-5 та Євро-3, яка вже добре знайома українським сервісам і продовжує працювати на внутрішніх маршрутах, у будівельному секторі, аграрній логістиці та регіональних перевезеннях.

Лідером внутрішнього ринку став DAF XF — 240 реєстрацій за місяць. Другу позицію посів MAN TGX із результатом 119 одиниць, третю — Volvo FH, який обрали 107 разів. Далі йдуть Scania R-Series та Mercedes-Benz Actros.

Це показує, що українські перевізники й надалі роблять ставку на добре відомі європейські моделі, для яких є запчастини, сервісна база та зрозуміла економіка експлуатації.

Імпорт з пробігом: перевізники шукають молодші Євро-6

Імпорт уживаних тягачів у квітні зріс до 494 одиниць. Це на 9,8% більше, ніж у березні, і на 23,5% більше, ніж у квітні минулого року. На відміну від внутрішнього ринку, тут покупці частіше обирають молодшу техніку: середній вік імпортованих тягачів становив 9,7 року.

Головна причина очевидна — міжнародна логістика. Для роботи на європейських маршрутах перевізникам потрібні тягачі стандарту Євро-6, які мають нижчі екологічні платежі, кращу паливну ефективність і вищу придатність для довгих магістральних рейсів.

У сегменті свіжого пригону знову лідирує DAF XF — 153 реєстрації. Майже поруч MAN TGX із результатом 124 одиниці. Третє місце посіла Scania R-Series — 69 машин. Далі йдуть Volvo FH та MAN TGS.

Фактично ринок імпорту тягачів із пробігом показує прагматичний вибір перевізників: купити не нову, але відносно свіжу європейську машину, яка вже відповідає вимогам міжнародних перевезень і не потребує такого капіталовкладення, як новий тягач.

Нові тягачі: різкий стрибок і лідерство Mercedes-Benz

Найцікавіша динаміка квітня — у сегменті нових тягачів. За місяць в Україні зареєстрували 106 нових сідлових тягачів. Для цього сегмента це помітний результат, адже нова важка техніка залишається дорогим інвестиційним рішенням, особливо в умовах високих цін на пальне та обережності бізнесу.

Лідером став Mercedes-Benz Actros — 26 реєстрацій. Друге місце поділили Volvo FH та MAN TGX — по 15 машин. Renault також показав сильний результат: по 13 реєстрацій отримали Renault T-Series і Renault C-Series.

Поява нових тягачів свідчить про те, що частина великих логістичних компаній уже не просто підтримує парк у робочому стані, а переходить до планового оновлення. Для таких перевізників важливі не лише ціна покупки, а й гарантія, сервісний контракт, прогнозовані витрати та мінімізація простоїв.

Цікаво, що у квітневій статистиці з’явилися й нетипові для українського ринку нові імена: китайський Jiefang JP6 та турецький Ford F-Max. Їхні обсяги поки символічні, по 2 одиниці, але сам факт появи таких моделей у консервативному сегменті сідлових тягачів показує: частина перевізників готова тестувати альтернативні бренди, якщо вони дають нижчу стартову ціну.

