В Закарпатье на границе с Румынией появится еще один пункт пропуска

В настоящее время государственные службы завершают проверку готовности инфраструктуры, чтобы обеспечить запуск перехода. Новый КПП должен улучшить транспортное сообщение между Украиной и Румынией, а также способствовать развитию логистики, торговли и туризма в приграничных регионах.

Об очередном объекте на границе с соседним государством сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Закарпатской таможни, дополняя новость фотографиями о ходе строительства.

Инфраструктуру проверяет правительственная комиссия

Для оценки готовности объекта правительство предыдущего состава создало специальную комиссию. Она уже приступила к работе. Специалисты осматривают первую очередь строительства, необходимую для открытия пассажирского сообщения на временной инфраструктуре.

По информации Закарпатской таможни, на объекте уже обустроена подъездная дорога, укреплена береговая линия, смонтировано освещение, построены несколько полос движения, зоны досмотра и другая инфраструктура, необходимая для работы таможенной и пограничной служб.

Фактически основные работы выполнены, но до полного обустройства еще немного не хватает. Фото: Закарпатская таможня

Как будет работать новый переход

Таможенники совместно с пограничниками уже отрабатывают алгоритмы оформления транспорта, чтобы обеспечить максимально быстрое прохождение контроля. На первом этапе особое внимание уделяют организации пропуска легковых автомобилей массой до 3,5 тонны.

После ввода в эксплуатацию пункт пропуска будет работать круглосуточно. Проектом предусмотрено шесть полос для легковых автомобилей, две автобусные и шесть грузовых.

Пропускная способность уже согласована

По расчетам, новый МАПП сможет ежесуточно пропускать до 700 легковых автомобилей (около 1,5 тыс. человек), до 60 автобусов с 2–3 тыс. пассажиров, а также до 400 грузовиков.

Открытие перехода "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" должно снизить нагрузку на действующие пункты пропуска на границе с Румынией и создать дополнительные возможности для международных автомобильных перевозок.