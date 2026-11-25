Как сообщает Харьковская областная военная администрация, новый транспорт от Центрального агентства управления проектами Литвы передали семьям из Песочинской и Сахновщинской громад.

В этих семьях воспитывают по девять и даже десять детей, среди которых есть малыши с инвалидностью, поэтому потребность в вместительном транспорте была крайне острой.

Технологии, двигающие вперед. Hankook– международный шинный бренд, разрабатывающий инновационные решения для современных автомобилей. От ежедневных городских поездок до дальних путешествий– открывайте новый уровень вождения вместе с Hankook. Рекламная информация

Для таких миссий минивэн именно то

В качестве базовой модели для переоборудования выбрали обновленные минивэны Opel Zafira Life актуального рестайлинга в самой длинной версии кузова L3.

Главная техническая фишка этих машин состоит в том, что в салоне над кормовым свесом смонтирована собственная лифтовая платформа. Такой механизм позволяет без лишних физических усилий поднимать и надежно фиксировать внутри кресло колесное.

Под капотом немецкого вена работает проверенный временем 2,0-литровый турбодизель BlueHDi, выдающий около 180 лошадиных сил и солидные 400 Нм крутящего момента.

Салоны теплые для зимы, с кондиционером для жары и комфортные для близких и дальних перевозок. Фото: Харьковская ОВА

Двигатель работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin, что гарантирует плавный ход и адекватный расход топлива на уровне 7 литров в смешанном цикле.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, европейские партнеры регулярно помогают обновлять автопарки украинских громад. В частности, недавно николаевские коммунальщики получили партию выносливых рамных грузовиков Iveco Daily для трудных ежедневных задач.