Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, новий транспорт від Центрального агентства управління проєктами Литви передали родинам із Пісочинської та Сахновщинської громад.

У цих сім'ях виховують по дев’ять і навіть десять дітей, серед яких є малеча з інвалідністю, тому потреба у місткому транспорті була вкрай гострою.

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Для таких місій мінівен саме те

Як базову модель для переобладнання обрали оновлені мінівени Opel Zafira Life актуального рестайлінгу у найдовшій версії кузова L3.

Головна технічна фішка цих машин полягає у тому, що в салоні над кормовим звісом змонтовано власну ліфтову платформу. Такий механізм дозволяє без зайвих фізичних зусиль підіймати та надійно фіксувати всередині крісло колісне.

Під капотом німецького вена працює перевірений часом 2,0-літровий турбодизель BlueHDi, який видає близько 180 кінських сил та солідні 400 Нм крутного моменту.

Салони теплі для зими, з кондиціонером для спеки й комфортні для близьких та далеких перевезень. Фото: Харківська ОВА

Двигун працює в парі з класичною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач від Aisin, що гарантує плавний хід та адекватну витрату пального на рівні 7 літрів у змішаному циклі.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, європейські партнери регулярно допомагають оновлювати автопарки українських громад. Зокрема, нещодавно миколаївські комунальники отримали партію витривалих рамних вантажівок Iveco Daily для важких щоденних завдань.