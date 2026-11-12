Водительское удостоверение без экзаменов: как мошенники "разводят" украинцев на деньги

Как сообщает Главный сервисный центр МВД совместно со специалистами Киберполиции, злоумышленники создают поддельные сайты и страницы в соцсетях, визуально копирующих официальные государственные ресурсы. Аферисты часто представляются работниками сервисных центров или влиятельными посредниками, требуя предоплаты за свои услуги.

Для оформления фейковых документов мошенники просят послать копии паспорта, идентификационного кода и банковские реквизиты. Получив эти данные, они не только исчезают с деньгами, но могут использовать чужую информацию для других преступных схем.

Почему экзамен невозможно сдать онлайн

Официальная процедура получения водительского удостоверения категорически исключает любой дистанционный формат. Кандидат должен лично прийти в сервисный центр МВД с документами и пройти строгую проверку.

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Теоретический экзамен сдается в специально оборудованном классе, где компьютеры защищены DLP от постороннего вмешательства. "Перед началом и экзаменом кандидат в водители проходит проверку с помощью системы Face-ID",– подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, помещения оборудованы видеокамерами, поэтому получить подсказку или списать физически невозможно. Статистика подтверждает серьезность процесса: за 10 месяцев 2026 года из 540 тысяч попыток только 22,6% кандидатов составили теорию с первого раза.

Что делать, если вы стали жертвой

Если вы уже перевели деньги или поделились паролями с незнакомцами, действовать нужно мгновенно. Прежде всего обратитесь в свой банк для блокировки карт и обязательно измените пароли доступа к важным аккаунтам.

Все улики общения с мошенниками– переписка, ссылки, номера телефонов и квитанции– нужно сохранить. После этого следует немедленно сообщить о преступлении Киберполиции через их официальный портал.

Бекграунд: как еще обманывают водителей

Напомним, ранее мы писали, что аферисты придумали еще одну дерзкую схему с имитацией практических экзаменов. Псевдоинструкторы вывозят жертву в город, делают вид, что фиксируют ошибки, а затем присылают обычный кусок пластика, которого не существует ни в одной базе Действия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, попытки сэкономить время и купить фальшивые права часто оканчиваются криминалом. Недавно в сервисных центрах обнаружили сразу трех водителей с поддельными бланками, что обернулось для них огромными штрафами и даже ограничением свободы.