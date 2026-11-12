Водійське посвідчення без іспитів: як шахраї "розводять" українців на гроші

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС спільно з фахівцями Кіберполіції, зловмисники створюють підроблені сайти та сторінки в соцмережах, які візуально копіюють офіційні державні ресурси. Аферисти часто представляються працівниками сервісних центрів або впливовими посередниками, вимагаючи передоплату за свої послуги.

Для оформлення фейкових документів шахраї просять надіслати копії паспорта, ідентифікаційного коду та банківські реквізити. Отримавши ці дані, вони не лише зникають із грошима, але й можуть використовувати чужу інформацію для інших злочинних схем.

Чому іспит неможливо скласти онлайн

Офіційна процедура отримання посвідчення водія категорично виключає будь-який дистанційний формат. Кандидат повинен особисто прийти до сервісного центру МВС із документами та пройти сувору перевірку.

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Теоретичний іспит складається у спеціально обладнаному класі, де комп'ютери захищені програмою DLP від стороннього втручання. "Перед початком та протягом іспиту кандидат у водії проходить перевірку за допомогою системи Face-ID", – наголошують у відомстві.

Крім того, приміщення обладнані відеокамерами, тому отримати підказку чи списати фізично неможливо. Статистика підтверджує серйозність процесу: за 10 місяців 2026 року з 540 тисяч спроб лише 22,6% кандидатів склали теорію з першого разу.

Що робити, якщо ви стали жертвою

Якщо ви вже переказали кошти або поділилися паролями з незнайомцями, діяти треба миттєво. Насамперед зверніться до свого банку для блокування карток та обов'язково змініть паролі доступу до важливих облікових записів.

Усі докази спілкування з шахраями – листування, посилання, номери телефонів та квитанції – потрібно зберегти. Після цього слід негайно повідомити про злочин Кіберполіцію через їхній офіційний портал.

Бекграунд: як ще дурять водіїв

Нагадаємо, раніше ми писали, що аферисти вигадали ще одну зухвалу схему з імітацією практичних іспитів. Псевдоінструктори вивозять жертву в місто, роблять вигляд, що фіксують помилки, а потім надсилають звичайний шматок пластику, якого не існує в жодній базі Дія.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, спроби зекономити час і купити фальшиві права часто закінчуються криміналом. Нещодавно у сервісних центрах виявили одразу трьох водіїв із підробленими бланками, що обернулося для них величезними штрафами та навіть обмеженням волі.