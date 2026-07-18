Военные получили более тысячи километров дорог, защищенных от FPV-дронов

О масштабах строительства сообщило Министерство обороны Украины. По данным ведомства, с начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта по поручению Минобороны уже обустроила 1066 километров антидроновой защиты на ключевых логистических маршрутах.

Темпы работ существенно выросли

Наиболее активно строительство ведется в прифронтовых областях. Только с начала июня военные построили 325 километров новых защищенных участков, а еще более 31 километра уже существующих конструкций было восстановлено после повреждений.

Параллельно продолжается ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется военная логистика. За этот период отремонтировано почти 233 километра дорожного покрытия.

Восстанавливают не только защиту, но и дороги

Комплексные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры начались в апреле этого года.

С тех пор выполнен текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание более 369,6 километра автомобильных дорог. В настоящее время работы продолжаются на 16 участках, еще 27 объектов уже полностью завершены.

Защищенная логистика стала одним из приоритетов

Российские ударные беспилотники все чаще нацеливаются не только на технику непосредственно на линии фронта, но и на маршруты снабжения. Именно поэтому защита дорог превратилась в отдельное направление развития военной инженерной инфраструктуры.

Антидроновые конструкции позволяют более безопасно перевозить боеприпасы, топливо, технику, резервы и проводить медицинскую эвакуацию даже в районах, где существует постоянная угроза атак FPV-дронов.

В Министерстве обороны отмечают, что безопасность логистических маршрутов напрямую влияет на устойчивость снабжения Сил обороны, поэтому развертывание антидроновой защиты прифронтовых дорог и в дальнейшем останется одной из приоритетных задач.