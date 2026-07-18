Військові отримали понад тисячу кілометрів доріг, захищених від FPV-дронів

Про масштаби будівництва повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міноборони вже облаштувала 1066 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах.

Темпи робіт суттєво зросли

Найактивніше будівництво триває у прифронтових областях. Лише з початку червня військові збудували 325 кілометрів нових захищених ділянок, а ще понад 31 кілометр уже існуючих конструкцій було відновлено після пошкоджень.

Паралельно триває ремонт автомобільних доріг, якими здійснюється військова логістика. За цей період відремонтовано майже 233 кілометри дорожнього покриття.

Відновлюють не лише захист, а й дороги

Комплексні роботи з відновлення дорожньої інфраструктури розпочалися у квітні цього року.

Відтоді виконано поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 369,6 кілометра автомобільних доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще 27 об'єктів уже повністю завершено.

Захищена логістика стала одним із пріоритетів

Російські ударні безпілотники дедалі частіше полюють не лише на техніку безпосередньо на лінії фронту, а й на маршрути постачання. Саме тому захист доріг перетворився на окремий напрям розвитку військової інженерної інфраструктури.

Антидронові конструкції дозволяють безпечніше перевозити боєприпаси, паливо, техніку, резерви та проводити медичну евакуацію навіть у районах, де існує постійна загроза атак FPV-дронів.

У Міністерстві оборони наголошують, що безпека логістичних маршрутів безпосередньо впливає на стійкість забезпечення Сил оборони, тому розгортання антидронового захисту прифронтових доріг і надалі залишатиметься одним із пріоритетних завдань.