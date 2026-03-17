Volkswagen готовит обновление фургонов на 2026 год

Официальные эскизы показывают, что обе модели сохранят знакомые силуэты, но получат заметные изменения в передней части кузова и технологическом оснащении, сообщает Auto24.

Обновленный дизайн Caddy и Multivan

Первый тизер посвящен фургону Volkswagen Caddy. Передняя часть модели получила переработанный бампер: вместо сетчатого узора в цвет кузова появились более традиционные воздухозаборники. Такое решение делает дизайн более практичным и близким к классическим коммерческим автомобилям.

Обновленный Volkswagen Multivan T7 также получил модернизированную переднюю часть. При этом модель сохранила характерную светодиодную полосу, проходящую через решетку радиатора. Фары получили новую LED-графику, а на тизерах показана двухцветная покраска кузова, которая напоминает стиль электрического минивэна Volkswagen ID. Buzz.

Большие экраны и более простое управление

Одним из ключевых изменений в салоне станет обновленная мультимедийная система. Она получит большие дисплеи и новую структуру меню, которая должна быть проще и интуитивно понятнее для водителя. Компания также работает над улучшением эргономики и цифровых функций, что особенно важно для коммерческого транспорта, где водители часто проводят много часов за рулем.

Электрификация других моделей

Обновление модельной линейки не ограничится только Caddy и Multivan. В 2026 году Volkswagen планирует расширить электрифицированные версии других фургонов. Новые плагин-гибридные силовые установки получат Volkswagen Transporter и Caravelle. Эти модели созданы в сотрудничестве с Ford, и впервые будут иметь варианты с частично электрическим приводом.

Полностью электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz также получит новые функции. Среди них – технология V2L (Vehicle-to-Load), которая позволяет питать внешние устройства непосредственно от батареи автомобиля. Кроме того, для модели готовят пакет Good Night и специальный режим Camp Mode, ориентированный на путешествия и кемпинг.

Обновления для кемперов и коммерческих версий

Флагманский кемпер Volkswagen Grand California также получит масштабную модернизацию. По словам производителя, обновление будет проведено с учетом отзывов клиентов, что должно улучшить комфорт и функциональность автомобиля для путешествий. В свою очередь, большой коммерческий фургон Volkswagen Crafter станет доступным в новой версии с трехсторонним самосвальным кузовом, что расширит возможности использования модели в строительной и промышленной сферах.

Финансовые результаты после сложного года

Анонс новых моделей происходит на фоне непростого 2025 года для подразделения коммерческих автомобилей. Выручка бренда выросла на 11% и достигла 16,86 млрд евро, однако операционная прибыль упала на 67% – до 245 млн евро (около 269 млн долларов).

Значительная часть падения связана с резервами на штрафы за выбросы CO₂ в European Union, что стало следствием медленного развития полностью электрических коммерческих автомобилей. Несмотря на это, компания сохранила стабильный чистый денежный поток в 1 млрд евро для финансирования будущих моделей. Поставки также выросли: в 2025 году было продано 428 000 фургонов, что на 6% больше, чем годом ранее.