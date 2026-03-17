Volkswagen готує оновлення фургонів на 2026 рік

Офіційні ескізи показують, що обидві моделі збережуть знайомі силуети, але отримають помітні зміни у передній частині кузова та технологічному оснащенні, повідомляє Auto24.

Оновлений дизайн Caddy і Multivan

Перший тизер присвячений фургону Volkswagen Caddy. Передня частина моделі отримала перероблений бампер: замість сітчастого візерунка в колір кузова з’явилися більш традиційні повітрозабірники. Таке рішення робить дизайн практичнішим і ближчим до класичних комерційних автомобілів.

Оновлений Volkswagen Multivan T7 також отримав модернізовану передню частину. При цьому модель зберегла характерну світлодіодну смугу, що проходить через решітку радіатора. Фари отримали нову LED-графіку, а на тизерах показано двоколірне фарбування кузова, яке нагадує стиль електричного мінівена Volkswagen ID. Buzz.

Більші екрани та простіше управління

Однією з ключових змін у салоні стане оновлена мультимедійна система. Вона отримає більші дисплеї та нову структуру меню, яка повинна бути простішою та інтуїтивно зрозумілішою для водія. Компанія також працює над покращенням ергономіки та цифрових функцій, що особливо важливо для комерційного транспорту, де водії часто проводять багато годин за кермом.

Електрифікація інших моделей

Оновлення модельної лінійки не обмежиться лише Caddy і Multivan. У 2026 році Volkswagen планує розширити електрифіковані версії інших фургонів. Нові плагін-гібридні силові установки отримають Volkswagen Transporter й Caravelle. Ці моделі створені у співпраці з Ford, і вперше матимуть варіанти з частково електричним приводом.

Повністю електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz також отримає нові функції. Серед них – технологія V2L (Vehicle-to-Load), яка дозволяє живити зовнішні пристрої безпосередньо від батареї автомобіля. Крім того, для моделі готують пакет Good Night та спеціальний режим Camp Mode, орієнтований на подорожі та кемпінг.

Оновлення для кемперів та комерційних версій

Флагманський кемпер Volkswagen Grand California також отримає масштабну модернізацію. За словами виробника, оновлення буде проведено з урахуванням відгуків клієнтів, що має покращити комфорт та функціональність автомобіля для подорожей. У свою чергу, великий комерційний фургон Volkswagen Crafter стане доступним у новій версії з тристороннім самоскидним кузовом, що розширить можливості використання моделі у будівельній та промисловій сферах.

Фінансові результати після складного року

Анонс нових моделей відбувається на тлі непростого 2025 року для підрозділу комерційних автомобілів. Виручка бренду зросла на 11% і досягла 16,86 млрд євро, проте операційний прибуток впав на 67% – до 245 млн євро (близько 269 млн доларів).

Значна частина падіння пов’язана з резервами на штрафи за викиди CO₂ в European Union, що стало наслідком повільнішого розвитку повністю електричних комерційних автомобілів. Попри це, компанія зберегла стабільний чистий грошовий потік у 1 млрд євро для фінансування майбутніх моделей. Поставки також зросли: у 2025 році було продано 428 000 фургонів, що на 6% більше, ніж роком раніше.