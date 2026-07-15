Volkswagen представил электрический кроссовер ID Cross по цене 28 тысяч евро

Этот автомобиль вместе с недавно представленными ID. Polo и ID. Polo GTI формирует новую линейку компактных электромобилей бренда, разработанных с особым вниманием к практичности и пожеланиям европейских водителей.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер отметил, что ID. Cross сочетает в себе передовые технологические решения, лаконичный дизайн и универсальность по доступной цене, что создает отличные предпосылки для успеха модели на мировом рынке.

Просторный салон и продуманная практичность кузова

Несмотря на компактные габариты, новый электромобиль предлагает пассажирам высокий уровень комфорта благодаря использованию модернизированной электрической архитектуры MEB+. Длина кузова кроссовера составляет 4153 миллиметра, высота равна 1581 миллиметру, а ширина достигает 1794 миллиметров при колесной базе в 2601 миллиметр.

В салоне ID. Cross могут удобно разместиться пять человек. Объем основного багажного отделения составляет 475 литров, что на 20 литров превышает аналогичный показатель бензинового T-Cross. Этого удалось добиться, в частности, благодаря глубокой нише под регулируемым полом багажника, где легко помещаются несколько ящиков с напитками. Кроме того, под капотом электрокара предусмотрен дополнительный небольшой отсек объемом 25 литров, который идеально подходит для хранения зарядных кабелей и других мелких вещей.

Цифровые технологии и ностальгический интерфейс в стиле Golf

Внешний вид ID. Cross выполнен в новой фирменной стилистике бренда под названием Pure Positive, которая сочетает визуальную монолитность, изящные детали и приветливый облик передней части кузова. Визуальную индивидуальность кроссовера подчеркивают удлиненная линия крыши, широкие задние стойки и современная светодиодная оптика. За дополнительную плату покупатели могут заказать инновационные матричные фары IQ.LIGHT и задние трехмерные фонари со световой полосой и подсвечиваемым логотипом бренда.

Лаконичный дизайн продолжается и в интерьере автомобиля, где использованы приятные на ощупь материалы и тканевая отделка приборной панели. Внимание водителя привлекает цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и 12,9-дюймовый центральный сенсорный экран мультимедиа Innovision.

Интересной особенностью системы является возможность активации специального ретроспективного режима отображения данных. При его включении графика приборов меняется на классический стиль Golf первого поколения, где слева отображается спидометр, а справа – – я шкала энергопотребления в виде классического тахометра.

Технические характеристики и варианты силовых установок

Покупателям предложат на выбор три варианта мощности силовой установки: 85 кВт (116 л.с.), 99 кВт (135 л.с.) или 155 кВт (211 лошадиных сил) в зависимости от модификации. Также для модели предусмотрены два варианта емкости аккумулятора: 37 кВт-ч или 52 кВт-ч.

Максимальный запас хода автомобиля достигает 427 километров по циклу WLTP. Мощность встроенного зарядного устройства переменного тока составляет 11 кВт. При этом процесс быстрой зарядки постоянным током на общественных станциях от 10 до 80% длится около 23 минут для меньшей батареи при мощности до 90 кВт и около 24 минут для более емкой батареи при мощности до 105 кВт.

Премиальные системы помощи водителю и повышенный уровень комфорта

Благодаря обновленному программному обеспечению ID. Cross предлагает водителям широкий набор вспомогательных систем безопасности. Опциональный комплекс Connected Travel Assist теперь использует онлайн-данные и способен распознавать сигналы светофоров, автоматически замедляя автомобиль до полной остановки перед красным светом.

Также электромобиль поддерживает функцию управления одной педалью, систему кругового обзора на 360 градусов и ассистент автоматической парковки Park Assist Pro, который позволяет парковать кроссовер дистанционно с помощью смартфона. Особое внимание при разработке уделили плавности хода и акустическому комфорту.

Для самой мощной версии кроссовера будет доступна адаптивная подвеска DCC, которая непрерывно изменяет жесткость амортизаторов в зависимости от типа дорожного покрытия. Среди дополнительных премиальных опций стоит выделить аудиосистему Harman Kardon мощностью 425 Вт с 10 динамиками и сабвуфером, большую панорамную крышу, а также сиденья с электрической регулировкой и встроенной функцией пневматического массажа с тремя программами работы.

Кроме того, кроссовер поддерживает функцию двунаправленной зарядки Vehicle-to-load (V2L) мощностью до 3,6 кВт, что позволяет подключать внешние электроприборы. При этом максимальный вес прицепа, который может буксировать версия с батареей на 52 кВт-ч, составляет 1200 килограммов.

Комплектации и условия начала приема заказов

На рынке электромобиль будет представлен в нескольких вариантах комплектации. Базовая версия Trend по цене от 27 995 евро по умолчанию оснащена системой быстрой зарядки постоянным током. Промежуточная комплектация Life дополнительно предлагает двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида и 18-дюймовые легкосплавные диски. Топовая версия Style отличается наличием матричных фар, подогрева руля и сидений, а также системы бесключевого доступа.

Уже сегодня покупатели в некоторых странах могут сконфигурировать и заказать кроссовер в версиях Life и Style с самым мощным двигателем на 155 кВт и батареей емкостью 52 кВт-ч. по цене от 36 525 евро. Продажи более доступной версии Trend и других технических модификаций начнутся в ближайшее время.