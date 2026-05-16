Volkswagen представил первый электрический GTI в истории – новый ID Polo GTI

Как отмечает немецкий производитель, новый ID. Polo GTI построен на платформе MEB+ и оснащен передним приводом. Электромотор развивает 166 кВт (226 л.с.) и 290 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 6,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч.

Напомним: Дебютировал Volkswagen ID. Polo: культовый хэтчбек стал электромобилем за 25 тысяч евро

Для улучшения управляемости модель уже в базовой комплектации получила электронную блокировку переднего дифференциала, адаптивную подвеску DCC и прогрессивное рулевое управление. Также Volkswagen добавил отдельный режим GTI, который одним нажатием переводит все системы автомобиля в максимально спортивный режим, а цифровая панель приборов получает отдельную графику с характерным красным оформлением.

Запас хода до 424 км и быстрая зарядка

Электрический хот-хэтч оснащен батареей емкостью 52 кВт-ч (нетто) типа NMC. По циклу WLTP новинка способна проехать до 424 км без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью до 105 кВт. По данным производителя, пополнение заряда с 10 до 80% занимает примерно 24 минуты.

Дизайн с отсылками к классическим GTI

Внешность ID. Polo GTI выполнена в новой дизайнерской стилистике Volkswagen Pure Positive. Автомобиль получил агрессивный передний бампер с фирменной решеткой GTI, красную декоративную полосу по всей ширине передней части и светодиодную оптику IQ.LIGHT Matrix LED.

Модель стандартно оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками. В профиль заметны характерная стойка C-образной формы и компактные спортивные пропорции, отсылающие к классическим Golf GTI. На корме установлен разделенный спойлер и черный диффузор. Фонари также имеют индивидуальную GTI-графику с красными световыми элементами.

Салон в стиле ретро и современные технологии

В интерьере доминируют черный и красный цвета, а сиденья отделаны тканью с фирменным клетчатым узором. Автомобиль получил 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и центральный 12,9-дюймовый дисплей мультимедиа. Одной из главных особенностей стала функция Retro Display – цифровые приборы могут стилизоваться под интерфейс классического Golf GTI первого поколения. Также в новом GTI доступно управление рекуперацией с помощью подрулевых лепестков.

Больше пространства и современные опции

Несмотря на компактные габариты, ID. Polo GTI стал практичнее бензинового Polo GTI. Объем багажника вырос с 351 до 441 литра, а со сложенными сиденьями – до 1240 литров. Новинка также поддерживает буксировку прицепов массой до 1,2 тонны и может перевозить велокрепление с двумя электровелосипедами.

Среди опций доступны: аудиосистема Harman Kardon на 425 Вт, панорамная крыша, спортивные шины Bridgestone Potenza Sport и сиденья с электрорегулировкой и функцией массажа.

Новые системы помощи водителю

Volkswagen оснастил ID. Polo GTI новым комплексом Connected Travel Assist. Система использует онлайн-данные и может автоматически распознавать светофоры, тормозя автомобиль перед красным сигналом. Также доступен режим one-pedal driving, который позволяет существенно замедлять автомобиль только с помощью педали акселератора.

Также полезно: Какие новинки готовит Volkswagen на 2027 год: перечень

Когда стартуют продажи и сколько будет стоить ID. Polo GTI

Предварительные заказы на новый Volkswagen ID. Polo GTI в Германии стартуют осенью 2026 года. Ориентировочная стартовая цена составит чуть менее 39 тысяч евро.

Почему дебют ID. Polo GTI настолько важен?

Появление электрического ID. Polo GTI является важным этапом для Volkswagen, ведь бренд впервые переводит свою культовую GTI-линейку на электротягу. В то же время компания пытается сохранить характер классических “горячих” хэтчбеков с передним приводом, спортивным шасси и акцентом на управляемость. Напомним, что из-за этого компания отложила дебют полностью электрического Golf и его GTI и R версий.