Volkswagen представив перший електричний GTI в історії – новий ID. Polo GTI

Як зазначає німецький виробник, новий ID. Polo GTI побудований на платформі MEB+ та оснащений переднім приводом. Електромотор розвиває 166 кВт (226 к.с.) та 290 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 6,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км/год.

Для покращення керованості модель уже в базовій комплектації отримала електронне блокування переднього диференціала, адаптивну підвіску DCC та прогресивне рульове керування. Також Volkswagen додав окремий режим GTI, який одним натисканням переводить усі системи автомобіля у максимально спортивний режим, а цифрова панель приладів отримує окрему графіку з характерним червоним оформленням.

Запас ходу до 424 км та швидка зарядка

Електричний хот-хетч оснащений батареєю ємністю 52 кВт-год (нетто) типу NMC. За циклом WLTP новинка здатна проїхати до 424 км без підзарядки. Підтримується швидка зарядка постійним струмом потужністю до 105 кВт. За даними виробника, поповнення заряду з 10 до 80% займає приблизно 24 хвилини.

Дизайн з відсилками до класичних GTI

Зовнішність ID. Polo GTI виконана у новій дизайнерській стилістиці Volkswagen Pure Positive. Автомобіль отримав агресивний передній бампер із фірмовою решіткою GTI, червону декоративну смугу по всій ширині передньої частини та світлодіодну оптику IQ.LIGHT Matrix LED.

Модель стандартно оснащується 19-дюймовими легкосплавними дисками. У профіль помітні характерна стійка C-подібної форми та компактні спортивні пропорції, що відсилають до класичних Golf GTI. На кормі встановлений розділений спойлер та чорний дифузор. Ліхтарі також мають індивідуальну GTI-графіку з червоними світловими елементами.

Салон у стилі ретро та сучасні технології

В інтер’єрі домінують чорний та червоний кольори, а сидіння оздоблені тканиною з фірмовим картатим візерунком. Автомобіль отримав 10,25-дюймову цифрову панель приладів та центральний 12,9-дюймовий дисплей мультимедіа. Однією з головних особливостей стала функція Retro Display – цифрові прилади можуть стилізуватись під інтерфейс класичного Golf GTI першого покоління. Також у новому GTI доступне керування рекуперацією за допомогою підкермових пелюсток.

Більше простору та сучасні опції

Попри компактні габарити, ID. Polo GTI став практичнішим за бензиновий Polo GTI. Об’єм багажника зріс із 351 до 441 літра, а зі складеними сидіннями – до 1240 літрів. Новинка також підтримує буксирування причепів масою до 1,2 тонни та може перевозити велокріплення з двома електровелосипедами.

Серед опцій доступні: аудіосистема Harman Kardon на 425 Вт, панорамний дах, спортивні шини Bridgestone Potenza Sport та сидіння з електрорегулюванням та функцією масажу.

Нові системи допомоги водієві

Volkswagen оснастив ID. Polo GTI новим комплексом Connected Travel Assist. Система використовує онлайн-дані та може автоматично розпізнавати світлофори, гальмуючи автомобіль перед червоним сигналом. Також доступний режим one-pedal driving, який дозволяє суттєво сповільнювати автомобіль лише за допомогою педалі акселератора.

Коли стартують продажі та скільки коштуватиме ID. Polo GTI

Попередні замовлення на новий Volkswagen ID. Polo GTI у Німеччині стартують восени 2026 року. Орієнтовна стартова ціна становитиме трохи менше ніж 39 тисяч євро.

Чому дебют ID. Polo GTI настільки важливий?

Поява електричного ID. Polo GTI є важливим етапом для Volkswagen, адже бренд вперше переводить свою культову GTI-лінійку на електротягу. Водночас компанія намагається зберегти характер класичних “гарячих” хетчбеків із переднім приводом, спортивним шасі та акцентом на керованість. Нагадаємо, що через це компанія відклала дебют повністю електричного Golf та його GTI та R версій.