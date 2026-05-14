Електричний Volkswagen Golf вийде на ринок не раніше 2030 року: причини затримки

Під час заходу “FT Future of the Car” у Лондоні Томас Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році, пише Motor1. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку.

Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним.

Нова платформа та технічні виклики

Очікується, що майбутній ID. Golf базуватиметься на новій архітектурі Scalable Systems Platform (SSP) від VW Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка SSP супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу.

Попри затримку основної моделі, плани щодо її “заряджених” версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім “монстром”, а також повнопривідної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID. Golf, прем’єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.

Аналіз ринкової ситуації

Експерти ринку вважають рішення Volkswagen виваженим кроком. Наразі група стикається з серйозними викликами, серед яких агресивна конкуренція в Китаї та нові тарифні обмеження у США. Занадто ранній випуск електричного наступника найпопулярнішої моделі в історії бренду міг би створити внутрішню конкуренцію з існуючими моделями та призвести до нестабільності продажів у перехідний період.