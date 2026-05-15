Які новинки готує Volkswagen на 2027 рік: перелік

Слідом за флагманським Atlas, бренд готує до виходу його купеподібну версію – Atlas Cross Sport. Новинка дебютує наприкінці 2026 року і, як очікується, отримає привабливіший цінник порівняно з семимісним аналогом. Модель успадкує сучасний дизайн та преміальний салон із 10,25-дюймовою цифровою панеллю та мультимедійною системою з екраном до 15 дюймів, пише Carscoops.

Під капотом розміститься 2,0-літровий турбодвигун потужністю 282 к.с. із крутним моментом в 349 Нм. Силова установка працюватиме в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного або переднього приводу.

Зміни в лінійках Taos, Tiguan та Jetta

Кросовер Taos отримав нову комплектацію Sport із чорними 18-дюймовими колесами та контрастною жовтою прострочкою в інтер'єрі. Популярний Tiguan обмежився точковими покращеннями: з'явилася камера заднього виду вищої якості та функція автоматичного утримання гальм.

Седан Jetta у базових версіях тепер оснащується покращеною аудіосистемою на шість динаміків та системою безключового доступу KESSY.

Повернення ID. Buzz у форматі кемпера

Електричний ID. Buzz повертається до лінійки 2027 року після річної паузи. Особливу увагу привертає комплектація Tourer 4Motion, орієнтована на кемпінг. Вона оснащена розкладним матрацом, жалюзі для приватності, вентиляційними панелями на вікнах та набором вуличних меблів.

Технологічне оновлення включає мультимедіа на базі Android, режим керування однією педаллю та зарядний адаптер стандарту NACS. Спеціальне програмне забезпечення “нічного режиму” дозволить мандрівникам ефективніше використовувати заряд батареї для побутових потреб під час стоянок.

Майбутнє електромобілів та сервісів

Попри тимчасові труднощі з продажами ID.4, Volkswagen підтвердив повернення моделі на ринок. Ширяться чутки, що після глибокого оновлення електрокросовер може змінити назву на ID. Tiguan.

Також компанія уніфікує цифрові послуги. Нова передплата In-Vehicle Premium об’єднає навігацію What3Words, ігрову платформу AirConsole та систему керування гаражними воротами myQ в один пакет для зручності користувачів.

Європейський вектор: доступна електрифікація та повернення кнопок