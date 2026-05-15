Какие новинки готовит Volkswagen на 2027 год: перечень

Volkswagen Jetta GLI
Вслед за флагманским Atlas, бренд готовит к выходу его купеобразную версию – Atlas Cross Sport. Новинка дебютирует в конце 2026 года и, как ожидается, получит более привлекательный ценник по сравнению с семиместным аналогом. Модель унаследует современный дизайн и премиальный салон с 10,25-дюймовой цифровой панелью и мультимедийной системой с экраном до 15 дюймов, пишет Carscoops.
Под капотом разместится 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 282 л.с. с крутящим моментом в 349 Нм. Силовая установка будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного или переднего привода.
Изменения в линейках Taos, Tiguan и Jetta
Кроссовер Taos получил новую комплектацию Sport с черными 18-дюймовыми колесами и контрастной желтой прострочкой в интерьере. Популярный Tiguan ограничился точечными улучшениями: появилась камера заднего вида высшего качества и функция автоматического удержания тормозов.
Седан Jetta в базовых версиях теперь оснащается улучшенной аудиосистемой на шесть динамиков и системой бесключевого доступа KESSY.
Возвращение ID. Buzz в формате кемпера
Электрический ID. Buzz возвращается в линейку в 2027 году после годичной паузы. Особое внимание привлекает комплектация Tourer 4Motion, ориентированная на кемпинг. Она оснащена раскладным матрасом, жалюзи для приватности, вентиляционными панелями на окнах и набором уличной мебели.
Технологическое обновление включает мультимедиа на базе Android, режим управления одной педалью и зарядный адаптер стандарта NACS. Специальное программное обеспечение “ночного режима” позволит путешественникам эффективнее использовать заряд батареи для бытовых нужд во время стоянок.
Будущее электромобилей и сервисов
Несмотря на временные трудности с продажами ID.4, Volkswagen подтвердил возвращение модели на рынок. Ходят слухи, что после глубокого обновления электрокроссовер может сменить название на ID. Tiguan.
Также компания унифицирует цифровые услуги. Новая подписка In-Vehicle Premium объединит навигацию What3Words, игровую платформу AirConsole и систему управления гаражными воротами myQ в один пакет для удобства пользователей.
Европейский вектор: доступная электрификация и возвращение кнопок
- Пока американская линейка Volkswagen пополняется большими внедорожниками, стратегия бренда в Европе сосредоточена на массовом сегменте. Одной из самых ожидаемых премьер стал дебют Volkswagen ID. Polo – электромобиля с ценой до 25 тысяч евро.
- Параллельно Volkswagen представил новую гибридную систему для Golf и T-Roc, обеспечивающую значительную экономию топлива без необходимости зарядки от сети.
- Важные изменения в дизайне получил и новый ID.3 Neo. Модель все еще предлагает хорошее сочетание характеристик и практичности, но теперь стала еще более привлекательной и комфортной.