Какие новинки готовит Volkswagen на 2027 год: перечень

Вслед за флагманским Atlas, бренд готовит к выходу его купеобразную версию – Atlas Cross Sport. Новинка дебютирует в конце 2026 года и, как ожидается, получит более привлекательный ценник по сравнению с семиместным аналогом. Модель унаследует современный дизайн и премиальный салон с 10,25-дюймовой цифровой панелью и мультимедийной системой с экраном до 15 дюймов, пишет Carscoops.

Под капотом разместится 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 282 л.с. с крутящим моментом в 349 Нм. Силовая установка будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного или переднего привода.

Изменения в линейках Taos, Tiguan и Jetta

Кроссовер Taos получил новую комплектацию Sport с черными 18-дюймовыми колесами и контрастной желтой прострочкой в интерьере. Популярный Tiguan ограничился точечными улучшениями: появилась камера заднего вида высшего качества и функция автоматического удержания тормозов.

Седан Jetta в базовых версиях теперь оснащается улучшенной аудиосистемой на шесть динамиков и системой бесключевого доступа KESSY.

Возвращение ID. Buzz в формате кемпера

Электрический ID. Buzz возвращается в линейку в 2027 году после годичной паузы. Особое внимание привлекает комплектация Tourer 4Motion, ориентированная на кемпинг. Она оснащена раскладным матрасом, жалюзи для приватности, вентиляционными панелями на окнах и набором уличной мебели.

Технологическое обновление включает мультимедиа на базе Android, режим управления одной педалью и зарядный адаптер стандарта NACS. Специальное программное обеспечение “ночного режима” позволит путешественникам эффективнее использовать заряд батареи для бытовых нужд во время стоянок.

Будущее электромобилей и сервисов

Несмотря на временные трудности с продажами ID.4, Volkswagen подтвердил возвращение модели на рынок. Ходят слухи, что после глубокого обновления электрокроссовер может сменить название на ID. Tiguan.

Также компания унифицирует цифровые услуги. Новая подписка In-Vehicle Premium объединит навигацию What3Words, игровую платформу AirConsole и систему управления гаражными воротами myQ в один пакет для удобства пользователей.

