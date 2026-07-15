Volkswagen представив електричний кросовер ID. Cross за 28 тисяч євро

Цей автомобіль разом із нещодавно представленими ID. Polo та ID. Polo GTI формує нову лінійку компактних електромобілів бренду, розроблених з особливою увагою до практичності та побажань європейських водіїв.

Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер зазначив, що ID. Cross поєднує в собі передові технологічні рішення, лаконічний дизайн та універсальність за доступною ціною, що створює чудові передумови для успіху моделі на світовому ринку.

Просторий салон та продумана практичність кузова

Попри компактні габарити, новий електромобіль пропонує пасажирам високий рівень комфорту завдяки використанню модернізованої електричної архітектури MEB+. Довжина кузова кросовера становить 4153 міліметри, висота дорівнює 1581 міліметру, а ширина досягає 1794 міліметрів при колісній базі в 2601 міліметр.

У салоні ID. Cross можуть зручно розміститися п’ять осіб. Об'єм основного багажного відділення становить 475 літрів, що на 20 літрів перевищує аналогічний показник бензинового T-Cross. Цього вдалося досягти зокрема завдяки глибокій ніші під регульованою підлогою багажника, де легко поміщаються кілька ящиків із напоями. Крім того, під капотом електрокара передбачено додатковий невеликий відсік об'ємом 25 літрів, який ідеально підходить для зберігання зарядних кабелів та інших дрібних речей.

Цифрові технології та ностальгічний інтерфейс у стилі Golf

Зовнішній вигляд ID. Cross виконаний у новій фірмовій стилістиці бренду під назвою Pure Positive, яка поєднує візуальну монолітність, витончені деталі та привітний вираз передньої частини кузова. Візуальну індивідуальність кросовера підкреслюють видовжена лінія даху, широкі задні стійки та сучасна світлодіодна оптика. За додаткову плату покупці можуть замовити інноваційні матричні фари IQ.LIGHT та задні тривимірні ліхтарі зі світловою смугою і логотипом бренду, що підсвічується.

Лаконічний дизайн продовжується і в інтер'єрі автомобіля, де використані приємні на дотик матеріали та тканинне оздоблення передньої панелі. Увагу водія привертає цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та 12,9-дюймовий центральний сенсорний екран мультимедіа Innovision.

Цікавою особливістю системи є можливість активації спеціального ретроспективного режиму відображення даних. При його увімкненні графіка приладів змінюється на класичний стиль Golf першого покоління, де ліворуч відображається спідометр, а праворуч – шкала енергоспоживання у вигляді класичного тахометра.

Технічні характеристики та варіанти силових установок

Покупцям запропонують вибір із трьох варіантів потужності силової установки: 85 кВт (116 к.с.), 99 кВт (135 к.с.) або 155 кВт (211 кінських сил) залежно від модифікації. Також для моделі передбачено два варіанти ємності батареї: 37 кВт-год або 52 кВт-год.

Максимальний запас ходу автомобіля досягає 427 кілометрів за циклом WLTP. Потужність вбудованого зарядного пристрою змінного струму становить 11 кВт. Водночас процес швидкого заряджання постійним струмом на публічних станціях від 10 до 80% триває близько 23 хвилин для меншої батареї за потужності до 90 кВт та близько 24 хвилин для старшої батареї за потужності до 105 кВт.

Преміальні асистенти водія та підвищений рівень комфорту

Завдяки оновленому програмному забезпеченню ID. Cross пропонує водіям широкий набір допоміжних систем безпеки. Опційний комплекс Connected Travel Assist тепер використовує онлайн-дані та здатний розпізнавати сигнали світлофорів, автоматично сповільнюючи автомобіль до повної зупинки перед червоним світлом.

Також електромобіль підтримує функцію керування однією педаллю, систему кругового огляду на 360 градусів та асистент автоматичного паркування Park Assist Pro, який дозволяє паркувати кросовер дистанційно за допомогою смартфона. Особливу увагу під час розробки приділили плавності ходу та акустичному комфорту.

Для найпотужнішої версії кросовера буде доступна адаптивна підвіска DCC, яка безперервно змінює жорсткість амортизаторів відповідно до типу дорожнього покриття. Серед додаткових преміальних опцій варто виділити аудіосистему Harman Kardon потужністю 425 Вт із 10 динаміками та сабвуфером, великий панорамний дах, а також сидіння з електричним регулюванням та інтегрованою функцією пневматичного масажу з трьома програмами роботи.

Крім того, кросовер підтримує функцію двоспрямованої зарядки Vehicle-to-load (V2L) потужністю до 3,6 кВт, що дозволяє підключати зовнішні електроприлади. Водночас максимальна вага причепа, який може буксирувати версія з батареєю на 52 кВт-год, становить 1200 кілограмів.

Комплектації та умови старту замовлень

На ринку електромобіль буде представлений у кількох варіантах виконання. Базова версія Trend за ціною від 27 995 євро за замовчуванням оснащена системою швидкого заряджання постійним струмом. Проміжна комплектація Life додатково пропонує двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього огляду та 18-дюймові легкосплавні диски. Топова версія Style вирізняється наявністю матричних фар, підігріву керма та сидінь, а також системи безключового доступу.

Уже сьогодні покупці в деяких країнах мають можливість сконфігурувати та замовити кросовер у версіях Life та Style з найпотужнішим двигуном на 155 кВт та батареєю ємністю 52 кВт-год за ціною від 36 525 євро. Продажі доступнішої версії Trend та інших технічних модифікацій розпочнуться найближчим часом.