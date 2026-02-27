Volkswagen продал два миллиона электромобилей: что известно о следующей модели

Компания Volkswagen объявила о передаче двухмиллионного полностью электрического автомобиля клиенту. Юбилейным стал Volkswagen ID.3, который сошел с конвейера завода в Цвиккау и был торжественно передан в Transparent Factory в Дрездене. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Два миллиона BEV: путь от e-up! до ID.7

Volkswagen начал свой путь в электромобильности еще в 2013 году с модели Volkswagen e-up! Впоследствии появились e-Golf, а настоящим переломным моментом стал запуск семейства ID на модульной электрической платформе MEB.

Сегодня в статистику двух миллионов входят как современные модели линейки ID, так и ранние электрические предшественники бренда. По словам члена правления по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Мартина Зандера, этот показатель является подтверждением конкурентоспособности электрического портфеля марки.

Volkswagen сейчас занимает ведущие позиции на европейском рынке BEV и входит в число крупнейших производителей электромобилей в мире.

Три столпа электрического успеха

Наибольший вклад в результат внесли три модели.

Volkswagen ID.3 - примерно 628 тысяч поставленных авто. Именно он открыл новую электрическую эру бренда в 2020 году и сделал компактные BEV массовым продуктом.

Volkswagen ID.4 - около 901 тысячи автомобилей. Это глобальный драйвер роста, который активно продается не только в Европе, но и в Китае и США.

Volkswagen ID.7 - более 132 тысяч авто. Флагманская модель с большим запасом хода и высоким уровнем комфорта, которая открыла бренду путь в высший средний сегмент.

Вместе эти модели сформировали основу электрической стратегии Volkswagen в Европе.

Следующий шаг - ID. Polo

В 2026 году бренд планирует вывести на рынок сразу четыре новых электромобиля в сегменте малых и компактных авто. Одной из ключевых новинок станет Volkswagen ID. Polo.

Идея проста: сделать электромобили еще доступнее и зайти в самый массовый сегмент рынка. Именно там решается вопрос масштабов и прибыльности электрической трансформации.

Прозрачная фабрика как центр клиентского опыта

Юбилейный ID.3 передали клиентке Кирстен Формброк в Transparent Factory в Дрездене - символической площадке бренда.

Transparent Factory Dresden сегодня больше ориентирована на клиентский опыт, чем на серийное производство. Здесь обустроены тематические зоны, демонстрационные производственные процессы и проводятся тест-драйвы всех моделей ID.

В прошлом году здесь передали около 3 500 автомобилей, более 90% из которых были электрическими или гибридными. По масштабам это второй центр выдачи авто в Германии после Autostadt в Вольфсбурге.

Что это значит для Украины

Для украинского рынка это важный сигнал. Большинство электромобилей Volkswagen, которые попадают к нам, - это импорт из Европы. Рост глобального производства и модельной линейки означает большее предложение на вторичном рынке через несколько лет.

Учитывая активную электрификацию ЕС и планы запрета ДВС после 2035 года, Volkswagen закрепляет за собой роль одного из ключевых игроков в сегменте массовых электромобилей.

Два миллиона BEV - это уже не эксперимент. Это полноценная новая реальность для крупнейшего европейского автопроизводителя.