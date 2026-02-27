Volkswagen продав два мільйони електромобілів: що відомо про наступну модель

ФОТО: Volkswagen|
Передача автомобіля у Transparent Factory в Дрездені.
Компанія Volkswagen оголосила про передачу двомільйонного повністю електричного автомобіля клієнту. Ювілейним став Volkswagen ID.3, який зійшов із конвеєра заводу в Цвіккау та був урочисто переданий у Transparent Factory в Дрездені. Про це повідомляє пресслужба бренду.
Два мільйони BEV: шлях від e-up! до ID.7
Volkswagen розпочав свій шлях в електромобільності ще у 2013 році з моделі Volkswagen e-up!. Згодом з’явилися e-Golf, а справжнім переломним моментом став запуск сімейства ID на модульній електричній платформі MEB.
Сьогодні в статистику двох мільйонів входять як сучасні моделі лінійки ID, так і ранні електричні попередники бренду. За словами члена правління з продажів, маркетингу та післяпродажного обслуговування Мартіна Зандера, цей показник є підтвердженням конкурентоспроможності електричного портфеля марки.
Volkswagen нині займає провідні позиції на європейському ринку BEV і входить до числа найбільших виробників електромобілів у світі.
Три стовпи електричного успіху
Найбільший внесок у результат зробили три моделі.
- Volkswagen ID.3 — приблизно 628 тисяч поставлених авто. Саме він відкрив нову електричну еру бренду у 2020 році та зробив компактні BEV масовим продуктом.
- Volkswagen ID.4 — близько 901 тисячі автомобілів. Це глобальний драйвер зростання, який активно продається не лише в Європі, а й у Китаї та США.
- Volkswagen ID.7 — понад 132 тисячі авто. Флагманська модель із великим запасом ходу та високим рівнем комфорту, яка відкрила бренду шлях у вищий середній сегмент.
Разом ці моделі сформували основу електричної стратегії Volkswagen у Європі.
Наступний крок — ID. Polo
У 2026 році бренд планує вивести на ринок одразу чотири нові електромобілі в сегменті малих і компактних авто. Однією з ключових новинок стане Volkswagen ID. Polo.
Ідея проста: зробити електромобілі ще доступнішими та зайти в наймасовіший сегмент ринку. Саме там вирішується питання масштабів і прибутковості електричної трансформації.
Прозора фабрика як центр клієнтського досвіду
Ювілейний ID.3 передали клієнтці Кірстен Формброк у Transparent Factory в Дрездені — символічному майданчику бренду.
Transparent Factory Dresden сьогодні більше орієнтована на клієнтський досвід, ніж на серійне виробництво. Тут облаштовані тематичні зони, демонстраційні виробничі процеси та проводяться тест-драйви всіх моделей ID.
Минулого року тут передали близько 3 500 автомобілів, понад 90% із яких були електричними або гібридними. За масштабами це другий центр видачі авто в Німеччині після Autostadt у Вольфсбурзі.
Що це означає для України
Для українського ринку це важливий сигнал. Більшість електромобілів Volkswagen, які потрапляють до нас, — це імпорт із Європи. Зростання глобального виробництва та модельної лінійки означає більшу пропозицію на вторинному ринку через кілька років.
З огляду на активну електрифікацію ЄС і плани заборони ДВЗ після 2035 року, Volkswagen закріплює за собою роль одного з ключових гравців у сегменті масових електромобілів.
Два мільйони BEV — це вже не експеримент. Це повноцінна нова реальність для найбільшого європейського автовиробника.