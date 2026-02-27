Volkswagen продав два мільйони електромобілів: що відомо про наступну модель

Компанія Volkswagen оголосила про передачу двомільйонного повністю електричного автомобіля клієнту. Ювілейним став Volkswagen ID.3, який зійшов із конвеєра заводу в Цвіккау та був урочисто переданий у Transparent Factory в Дрездені. Про це повідомляє пресслужба бренду.

Два мільйони BEV: шлях від e-up! до ID.7

Volkswagen розпочав свій шлях в електромобільності ще у 2013 році з моделі Volkswagen e-up!. Згодом з’явилися e-Golf, а справжнім переломним моментом став запуск сімейства ID на модульній електричній платформі MEB.

Сьогодні в статистику двох мільйонів входять як сучасні моделі лінійки ID, так і ранні електричні попередники бренду. За словами члена правління з продажів, маркетингу та післяпродажного обслуговування Мартіна Зандера, цей показник є підтвердженням конкурентоспроможності електричного портфеля марки.

Volkswagen нині займає провідні позиції на європейському ринку BEV і входить до числа найбільших виробників електромобілів у світі.

Три стовпи електричного успіху

Найбільший внесок у результат зробили три моделі.

Volkswagen ID.3 — приблизно 628 тисяч поставлених авто. Саме він відкрив нову електричну еру бренду у 2020 році та зробив компактні BEV масовим продуктом.

— приблизно 628 тисяч поставлених авто. Саме він відкрив нову електричну еру бренду у 2020 році та зробив компактні BEV масовим продуктом. Volkswagen ID.4 — близько 901 тисячі автомобілів. Це глобальний драйвер зростання, який активно продається не лише в Європі, а й у Китаї та США.

— близько 901 тисячі автомобілів. Це глобальний драйвер зростання, який активно продається не лише в Європі, а й у Китаї та США. Volkswagen ID.7 — понад 132 тисячі авто. Флагманська модель із великим запасом ходу та високим рівнем комфорту, яка відкрила бренду шлях у вищий середній сегмент.

Разом ці моделі сформували основу електричної стратегії Volkswagen у Європі.

Наступний крок — ID. Polo

У 2026 році бренд планує вивести на ринок одразу чотири нові електромобілі в сегменті малих і компактних авто. Однією з ключових новинок стане Volkswagen ID. Polo.

Ідея проста: зробити електромобілі ще доступнішими та зайти в наймасовіший сегмент ринку. Саме там вирішується питання масштабів і прибутковості електричної трансформації.

Прозора фабрика як центр клієнтського досвіду

Ювілейний ID.3 передали клієнтці Кірстен Формброк у Transparent Factory в Дрездені — символічному майданчику бренду.

Transparent Factory Dresden сьогодні більше орієнтована на клієнтський досвід, ніж на серійне виробництво. Тут облаштовані тематичні зони, демонстраційні виробничі процеси та проводяться тест-драйви всіх моделей ID.

Минулого року тут передали близько 3 500 автомобілів, понад 90% із яких були електричними або гібридними. За масштабами це другий центр видачі авто в Німеччині після Autostadt у Вольфсбурзі.

Що це означає для України

Для українського ринку це важливий сигнал. Більшість електромобілів Volkswagen, які потрапляють до нас, — це імпорт із Європи. Зростання глобального виробництва та модельної лінійки означає більшу пропозицію на вторинному ринку через кілька років.

З огляду на активну електрифікацію ЄС і плани заборони ДВЗ після 2035 року, Volkswagen закріплює за собою роль одного з ключових гравців у сегменті масових електромобілів.

Два мільйони BEV — це вже не експеримент. Це повноцінна нова реальність для найбільшого європейського автовиробника.