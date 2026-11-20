Официальный прессрелиз на портале Volkswagen сообщает, что публичный дебют новинки состоится уже на следующей неделе на моторшоу в Эссене. Концепт-кар создали специально к 50-летнему юбилею культовой аббревиатуры GTI, чтобы показать максимальный потенциал платформы MEB+.

Техника от старших братьев

Инженеры пошли на радикальный шаг и вдавили под капот компактного переднеприводного хэтчбека мощный электромотор APP550. Обычно этот узел ставят на заднюю ось больших моделей типа ID.7 или ID. Tiguan. Благодаря такой трансплантации отдача возросла до 270 кВт, что эквивалентно 367 лошадиным силам.

В паре с электронной блокировкой переднего дифференциала и системой Launch Control машина достигает первой сотни всего за 4,7 секунды, а максималка достигает 240 км/ч.

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Питает его высоковольтная батарея на 52 киловатт-часа, способная кратковременно выдавать до 290 кВт энергии. Чтобы автомобиль правильно вел себя на треке, разработчики перенастроили адаптивную подвеску DCC и установили мощные керамические тормоза.

"Наша стратегия платформ дает технологическую свободу для реализации даже таких экстремальных концепций",– Кай Грюниц, член правления Volkswagen.

Спартанский салон и агрессивный дизайн

Внешне трековый Polo существенно отличается от гражданских версий. Кузов получил двухдверную конфигурацию, колесные арки расширили на 50 миллиметров с каждой стороны, а на корме установили массивный карбоновый спойлер и диффузор. Интерьер лишили всего лишнего ради экономии веса.

Здесь нет привычной мультимедийной системы или заднего дивана – вместо них установили красный каркас безопасности. Водитель и пассажир сидят в гоночных креслах Recaro с пятиточечными ремнями безопасности.

Интересно, что для создания этого спартанского кокпита, обшитого микрофиброй ArtVelours, активно привлекали молодых стажеров компании. Руководитель подразделения компонентов Томас Шмаль подчеркнул, что интеграция большого двигателя в компактный кузов требовала миллиметровой точности от всей команды разработчиков.

Что еще показали немцы?