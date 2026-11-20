Офіційний пресреліз на порталі Volkswagen повідомляє, що публічний дебют новинки відбудеться вже наступного тижня на моторшоу в Ессені. Концепт-кар створили спеціально до 50-річного ювілею культової абревіатури GTI, щоб показати максимальний потенціал платформи MEB+.

Техніка від старших братів

Інженери пішли на радикальний крок і втиснули під капот компактного передньопривідного хетчбека потужний електромотор APP550. Зазвичай цей вузол ставлять на задню вісь великих моделей на кшталт ID.7 або ID. Tiguan. Завдяки такій трансплантації віддача зросла до 270 кВт, що еквівалентно 367 кінським силам.

У парі з електронним блокуванням переднього диференціала та системою Launch Control машина досягає першої сотні всього за 4,7 секунди, а максималка сягає 240 км/год.

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Живить його високовольтна батарея на 52 кіловат-години, здатна короткочасно видавати до 290 кВт енергії. Щоб автомобіль адекватно поводився на треку, розробники переналаштували адаптивну підвіску DCC та встановили потужні керамічні гальма.

"Наша стратегія платформ дає технологічну свободу для реалізації навіть таких екстремальних концепцій", – Кай Грюніц, член правління Volkswagen.

Спартанський салон та агресивний дизайн

Зовні трековий Polo суттєво відрізняється від цивільних версій. Кузов отримав дводверну конфігурацію, колісні арки розширили на 50 міліметрів з кожного боку, а на кормі встановили масивний карбоновий спойлер та розвинений дифузор. Інтер'єр позбавили всього зайвого заради економії ваги.

Тут немає звичної мультимедійної системи чи заднього дивана – замість них встановили червоний каркас безпеки. Водій та пасажир сидять у гоночних кріслах Recaro з п'ятиточковими пасками безпеки.

Цікаво, що до створення цього спартанського кокпіта, обшитого мікрофіброю ArtVelours, активно залучали молодих стажерів компанії. Керівник підрозділу компонентів Томас Шмаль підкреслив, що інтеграція великого мотора в компактний кузов вимагала міліметрової точності від усієї команди розробників.

Що ще показали німці?